En protest mot vindrikkende blackmetalhuer

Hvem: Erling Midtstue

Hva: Bassist og vokalist i LWD&K

Hvorfor: Konsertdebuterer lørdag 29. april på Widunderbar i Moss under årets Kulturelle Pubrunde med bandet LWD&K, som ble startet i protest mot pompøse vindrikkende blackmetalhuer

Erling Midstue er vokalist og bassist i LWD&K. (Privat)

Orkesteret LWD&K sendte oss følgende korte, men forklarende pressemelding denne uka:

«I oktober 2022 fikk Stig Amundsen (kjent som Stu Manx fra band som Gluecifer, journ.anm. nok av pompøse vindrikkende blackmetalhuer. «Det ble rett og slett bare for mye liksminke, fjas, staffasje og … lite substans. Sjanger´n er i ferd med å råtne på rot» (sitat Amundsen). Hva gjør man? Jo … man samler en haug av folk man ikke har spilt sammen før, gjør en sjanger man aldri har gjort før, med folk som aldri har spilt country før.

Trenger man øve ..? Joa det har blitt litt øving men ikke mer enn at de hangler sjarmerende gjennom låter av f.eks. Queens Of The Stoneage, WASP, Little Feat og Willie Nelson for å nevne noen. LAVTERSKEL og kom når du vil på øving har vært greia. For å holde litt form på det har LWD&K fått med seg multimusikerne Richard Gjems og Gilbert Marshall. Alt blir levert akustisk!!»

Vi må selvsagt høre mer om prosjektet, og ringer deg vokalist Erling Midtstue – for øvrig kåret til Moss’ beste skjegg i 2019 – og spør hva slags hårete opplegg dette?

– Nei, det startet jo med at Stig hadde spilt litt med noen metalband og kanskje opplevd at det var kjedelig, og ville ta tak i det. Men det som står i presseskrivet må han stå for selv, jeg bare vet at han har ruget på dette siden Kulturpub i fjor. Da sa han til innehaveren av Wunderbar at han skulle komme tilbake med et band i år. Vi sikter til den såkalte folkelige countryen, som for det meste handler om Liqour, women, drugs and killing, som jo er navnet vårt.

Dere skriver at dere aldri har spilt sammen før?

– Vi har spilt i noen år hver for oss, men omtrent ingen av oss i kjernen har spilt sammen før. Så det er noe med å samle folk, og utstyr. Vi har øvd i halvannen måned nå i alt øvd alt ifra en garasje i Sjøhagen, via House of foundation og Widunderbar etter stengetid, til Marshall sound service på Jæløya.

Snittalderen i gruppa er?

– Den er nok på 45–50 vil jeg tro. Vi er ikke uerfarne folk noen av oss!

Dere holder det lavterskel og har frivillige øvinger, da er det reinspikka coverband antar jeg. Hvorfor ikke lage egne låter?

– Foreløpig er vi et rent coverband. Men en av oss har blitt så inspirert at han alt har skrevet tre låter til oss. Også er vi forresten ganske dagsaktuelle, jeg har ikke hørt om noen andre som har gjort det, men selv om vi kaller oss country har vi laget en bluesversjon av en WASP-låt!

Dere er åtte i bandet, som til sammen har en variert sjangerbakgrunn?

– Ja, det spenner fra punk og metal til visesang og blues. Vi representerer Musikk-Norges gjennomsnitt. Bortsett fra rosa lunge, jazz og samtidsmusikk. I pressemeldingen står det at vi er åtte. Men nå er vi en til. Pluss et par gjester på lørdag. Men hvem det er, holder jeg hemmelig.

Ooh, spennende! Er det noen som folk vil dra kjensel på?

– Ja, det vil jeg tro.

Etter mange år i bransjen, er det digg å kaste alt av press, staffasje og alvor, og bare spille fordi det er gøy?

– Ja. Det er digg.

Dere har et slagord; She used to be pretty … now she’s just pretty fucked up! Jeg tipper det er en Supersuckers-referanse?

– Ja, det er et sitat fra en av låtene deres, som heter Pretty Fucked Up.

.. og samme med navnet?

– Ja, det er der vi henter mye inspirasjon fra. Alle låtene vi gjør skal være innom et av de temaene. For det meste. Det begrenser hva vi kan spille av låter. For vi kan godt synes at en låt er kul eller fin, men hvis den ikke er innenfor tema, kan vi ikke covre den.

Hvordan uttales egentlig bandnavnet deres?

– Jeg tror ingen av oss har uttalt det, vi har bare skrevet det. Så det blir opptil hver enkelt!

Mens på vi er på tema. Hvorfor er alle låtene på Spotify-lista «Dette er Supersuckers» lagt ut i går? Sammentreff?

– Det har ikke noe med oss å gjøre, men det er jo fantastisk bra timing.

Den demonterte flaggstanga i promobildet deres - symbolsk eller tilfeldig?

– Det er en helt perfekt tilfeldighet.

Hva kan man vente seg på lørdag?

– I countrylandskapet gjør vi kjente låter av blant andre Willie Nelson, Little Feet, Tom Petty, Supersuckers, Mojo Nixon og noen overraskende varianter av WASP- og Queens of the Stoneage-låter.

Når kommer dere til Fredrikstad?

– Når vil dere ha oss?

Vi har noen faste spørsmål også, de er litt klisjé, men også ganske gøyale! Som hva gjør deg lykkelig?

– Sol, øl, musikk. Og godt selskap.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Øl, musikk og godt selskap. Trenger ikke sol skjeie ut

Er det noe du angrer på?

– Nei. Kanskje at jeg ikke spiller oftere.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Jeg synes superkrefter er noe fjas.

Hvem var din barndomshelt?

– KISS og Pelle Parafins Bøljeband. Fikk møte hele bøljebandet på Hamarfestivalen på 80-tallet, det var svært!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– For rocken.

Hvem vil du stå fast i heisen med

– Det må bli Frank Zappa, Jim Jeffries og «Beth Dutton» tolket av Kelly Reilly.

LWD&K består av:

Erling (Elmer Fuzz) Midtstue (bass/vokal)

Tevje (T-Bone) Eriksen (gitar/vokal)

Gilbert (Gil) Marshall (gitar/hammond-orgel/kor)

Håvard (How Die) Wien (trommer)

Stig (Stu Manx) Amundsen (gitar/vokal)

Fredrik (The Swede) Janson (gitar/vokal)

Christian (Chris Mountainshack) Fjeldbu (bass)

Richard (Rich Windblower) Gjems (munnspill)

