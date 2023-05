INDRE ØSTFOLD (Dagsavisen): Tilfeldigheter førte samboerparet på visning, og drømmen ble en realitet da Mia Sjøli (25) og Markus Slommerud (27) fikk tilslaget på gården i Eidsberg. Med perfekt beliggenheten og arealer rundt tunet som skapt for oppbygging av en besøksgård.

Mia Sjøli gliser fra øre til øre med Dagsavisens journalist på slep, for å vise fram alle dyrene.

– I utgangspunktet var planen å øke antallet dyreslag årlig. Altså eksempelvis en flokk med geiter det ene året og minigriser det neste. Men, den planen må jeg nok innrømme har gått skeis. Helt sikkert min skyld. Har vi først bestemt oss – er det ikke noe å lure på, ler hun.

Dyrevelferd i høysete

I to år har samboerparet lagt ned en enorm jobb med å tilrettelegge for dyrehold. For å bruke Mias egne ord: «Da vi kom hit var det ikke en gjerdestaur på eiendommen». Nå er det innhegninger, bur og luftegårder til nærmere 20 ulike dyreslag.

I fjor solgte vi 200 kyllinger i uka til folk som skulle ha dem hjemme i hagen — Mia Sjøli om trenden med selvforsyning

La oss ta gjennomgangen først som sist: Alpakka, skotsk Høylandsfe, lama, norsk kystgeit, minigris, spelsau, esel, tropefugler, kaniner, amerikanske silkehøns, påfugler, skogsgris, marsvin, kyllinger, katter, hunder og kalkuner. Når sommeren nærmer seg – hester, ilder og ender.

Mia og Markus setter dyrevelferden høyt. God plass og mulighet for dyrene til å komme seg unna hvis de ikke vil ha kos har stor prioritet på gården. I tillegg gjenspeiler hele bruket hvordan paret er opptatt av estetikk.

– Vi mener at en gård skal være en gård. Uten masse farger og forstyrrende elementer, forklarer Mia Sjøli og legger til:

– Barn får ofte enormt mange inntrykk gjennom uka. Vær fornøyd med en kanin på fanget, uten å måtte ha et bamseshow i tillegg.

Kystgeit og ilder

Mia Sjøli og Markus Slommerud tok med seg flyttelasset fra eneboligen på Grua. Lunner kommune på Hadeland ble byttet ut med Eidsberg i Indre Østfold. Mia kommer opprinnelig fra Langhus. Markus fra Hakadal.

– Med mamma i Ski og svigerforeldre på Hvaler tenkte vi at en perfekt beliggenhet måtte bli midt imellom. Slik ble det. På en gård vi umiddelbart så hadde potensial til å kunne bli en fin besøksgård, forteller Mia.

Vi har faktisk 130 000 følgere på TikTok. Her deler jeg dagligdagse ting. Som morgenstellet hos dyra — Mia Sjøli

Kreativiteten bobler hos Mia og Markus. I stedet for oppdrett og salg av marsvin som kjæledyr, skal paret satse på oppdrett av ildere.

– Det lille rovpattedyret i mårfamilien, med aner helt tilbake til steinalderboplasser, har på en måte noe til felles med en annen utryddingstruet norsk husdyrrase her på gården?

– Det stemmer. Det er funnet beskrivelser av kystgeithold helt tilbake til 1700-tallet. I Norge er det snaut 400 kystgeiter igjen. Nå har vi en flokk her på gården. Det er en god følelse å få bidra til at en unik og sjelden rase, som nesten har forsvunnet fra norskekysten, fortsatt skal bestå, mener Mia Sjøli på Lillerud gård.

Altoppslukende fritid

Mia forteller at drømmen om å skape en besøksgård har fulgt henne hele livet. Når venner og bekjente betegner prosjektet som et «koronakjøp» blir hun lettere irritert. Egen gård har stått på samboerparets ønskeliste siden de ble kjærester i tenårene.

Mia og Markus har ikke regnet på hvor mange timer som så langt er lagt ned i å utvikle gården. Det har ikke samboerparet tid til.

– Det er ikke lenge siden vi kjøpte TV. Men vi plasserte den ikke i stua. Foran TV-en ville jeg konstant hatt tanker om hva jeg heller kunne ha gjort ute hos dyra. Den ble montert på soverommet. Da er dagen over og vi mister ikke verdifulle arbeidstimer på gården, smiler Mia – som i tillegg til en altoppslukende fritid med å bygge opp besøksgården, jobber som stylist i reklamebransjen.

Mia Sjøli og Markus Slommerud driver også med oppdrett av amerikanske silkehøner på Lillerud gård i Indre Østfold. Mia Sjøli og Markus Slommerud driver også med oppdrett av amerikanske silkehøner på Lillerud gård i Indre Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

Markus er anleggsgartner. Lange arbeidsdager ute med veianlegg, parker og torg var også årsaken til at han en dag i november ville satse på ombygging av høyloftet på låven. Jobbe innomhus. Resultatet uteble ikke. I dag er låven selskapslokale – fullbooket hele sesongen for barnebursdager, bryllupsfester, jubileumsfeiringer, konfirmasjoner og dåp.

Mia kikker bort på samboeren:

– Du kan jo fortelle den egentlige planen vår med å lage et festlokale på låven. Det var nemlig slik at vi skulle ha vårt eget bryllup først – før eventuell utleie.

– Og bryllup ble det?

– Da må han fri, ler Mia igjen og legger til:

– Men det er helt greit at vi ikke har hatt tid. Nå kan vi se hvordan andre løser sine bryllupsfester – og bli inspirert.

130 000 følgere

Etablering av en besøksgård kan medføre skråblikk fra naboer. Tilbakemeldingene har vært udelt positive, forteller paret. Markedsføring av gården gjør Mia i hovedsak via Facebook, Snapchat og ikke minst på TikTok.

– Reaksjonene på det jeg har lagt ut på videodelingsappen har vært mange. Vi har faktisk 130.000 følgere på TikTok. Her deler jeg dagligdagse ting. Som morgenstellet hos dyra og lignende.

Begge innrømmer at oppbygging av gården har blitt en livsstil. For andre som drømmer om småbruk, er rådet fra begge – hopp i det.

– Du velger jo selv hvor mye du skal gjøre ut av et småbruk. Men trenden er klar. Selvforsyning er noe mange er opptatt av. I fjor solgte vi 200 kyllinger i uka til folk som skulle ha dem hjemme i hagen. Samtidig har vi hatt besøk av mange som vil se hvordan vi bygger opp gården og bli inspirert.

I fjor åpnet Mia Sjøli og Markus Slommerud besøksgården i Indre Østfold. I underkant av 3.000 besøkende fant veien til Eidsberg. Planen framover er å utvide tilbudet, etter hvert kunne ansatte noen gårdsarbeidere og bli en Inn på tunet-gård med tilrettelagte velferdstilbud. Men først står en ny sesong for døren – med åpen besøksgård inkludert kafé og gårdsbutikk – oppstart søndag.

