– De kan ikke avsette meg på noen enkel måte, sier Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som svar til Johan Golden og NRK-satiriks-komikerne Sturla Vik Pedersen og Margus Gaupås Johansen.

De tre ble ført opp på det høyreradikale partiet Alliansens liste til Oslo-valget, uten å være spurt på forhånd. Lista ble godkjent av valgstyret i Oslo 29. mai. De tre komikerne sendte onsdag ut pressemelding om at de vil kaste Hans Lysglimt Johansen som partileder, og har varslet pressekonferanse fredag. «Her blir det lansert en tøff maktkamp i Alliansen. En maktkamp vi lover skal være skitten. Det blir drittpakker i media, personfokuserte angrep og anonyme varslere. Vi gir oss ikke før Lysglimt går av. Nok er nok! Nei til Lysglimt! Ingen Lysglimt i våre partilokaler!» skriver de tre komikerne.

– Modig

– Det er friskt og modig av dem. Jeg synes det er flott, jeg, sier Hans Lysglimt Johansen til Dagsavisen.

– Alle står fritt til å uttale seg på vegne av Alliansen. Vi har ikke noe partiprogram. De må gjerne utfordre meg på å være Alliansens stemme utad, sier Hans Lysglimt Johansen.

I Alliansen er det ikke noe vanlig partidemokrati med valgt leder, opplyser Hans Lysglimt Johansen.

– Vi har ikke medlemmer, bare støttemedlemmer. Jeg er styreleder og kan ikke avsettes slik de legger opp til. Eneste måten jeg kan gå av på, er om jeg selv går frivillig, sier Johansen.

Av de 23 registrerte partiene i Partiregistret er det bare Alliansen og Samfunnspartiet som står oppført med en enkeltperson som utøvende organ.

Johan Golden, utfrivillig oppført på 8. plass på Oslolista til det høyreekstreme partiet Alliansen. Foto: Mimsy Møller

– Det jeg ikke tok høyde for, var at Johan Golden kan bli kumulert inn i bystyret foran meg, selv om jeg står på 1. plass på Alliansens liste. Det kan bli en kumuleringskamp mellom Johan Golden og meg. Derfor vil jeg be Alliansens velgere om å kumulere meg, sier Johansen.

Antisemittisk

Lysglimt Johansen og hans Alliansen er blitt nektet å delta på årets Arendalsuke, etter en opphetet debatt i vår, der det ble trukket fram en rekke twittermeldinger og ytringer fra Lysglimt Johansen.med voldelig og antisemittisk innhold. «Organisasjoner som sprer hatefulle ytringer og har en aggressiv oppførsel, kan ha en ekskluderende og lammende effekt på andres deltakelse og engasjement», het det i begrunnelsen fra Arendalsuka for å nekte Alliansen å ha stand. Det kom til opptøyer da Alliansen hadde stand under Arendalsuka i fjor.

Hatkrim-gruppa ved Oslo Politikammer varslet tidligere i år at de ville granske Lysglimt Johansens tweets om «det falske Holocaust-narrativet» bryter med lov om hatefulle ytringer.

Ber om tid

Golden og komikerne trekker fram at Alliansen er nektet på Arendalsuka som en av bakgrunnene for opprøret.

– De er frustrert over at Alliansen ikke får delta på Arendalsuka, det kan jeg skjønne. Men det er en midlertidig frustrasjon, sier Lysglimt Johansen.

Hovedkritikken i utspillet fra Golden og de tre komikerne er imidlertid Alliansens lave oppslutning.

«For oss er det helt åpenbart at det er krise i Alliansen. Denne krisen er en lederkrise. Ved forrige valg fikk partiet stusslige 3300 stemmer i hele Norge. Det er ingen meningsmålinger som tyder på at Alliansen skal gjøre det bedre i dette valget. Med andre ord: det beste for Alliansen er at lederen trekker seg. I alle andre partier ville dette vært en selvfølge. Ingen partileder kan leve med så lav oppslutning (bortsett fra i Venstre).» heter det i pressemeldingen fra komikerne. Johansen svarer på kritikken med å be om tid til å bygge oppslutning.

– Det tar tid å bygge et parti. Sverigedemokratene fikk 0.1 prosent ved sitt første valg. Nå er de Sveriges tredje største parti, sier Lysglimt Johansen.

Blir sittende

– Jeg tar ansvar gjennom å bli sittende som leder for Alliansen. Jeg vet hva som skal til for å bringe Alliansen inn i Oslo kommunestyre, hevder Lysglimt Johansen.

Han opplyser at han har invitert komikerne til partisamling i Hvaler i juli.

– Vi har en årlig sommersamling i Alliansen, jeg forventer at de kommer. Jeg har fremdeles full tillit til Golden, Gaupås Johansen og Pedersen, sier Alliansen-lederen.

