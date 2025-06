Litt grått og ganske kjedelig, heldigvis

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Tendensen har vært tydelig i flere år, gjennom skiftende regjeringer: Revidert nasjonalbudsjett er ikke lenger bare en revisjon og oppdatering, men anses gjerne som en mulighet til å legge fram ny politikk og nye prioriteringer. Det er kanskje ikke så rart i en stat som har så mye penger på bok som vår.

Dette ville like fullt finansminister Jens Stoltenberg, det moderne sosialdemokratiets hjemvendte sønn, til livs da han la fram regjeringens forslag til revidert budsjett for noen uker siden. Meldingen var tydelig: Her skal det bare flikkes. Statsbudsjettet ble lagt i for høst, og det finnes ikke handlingsrom for større endringer. Det var grått og kjedelig. Heldigvis, ifølge mange.