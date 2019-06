Flere personer var ført opp på Oslo-lista til Hans Jørgen Lysglimt Johansens parti uten å ha samtykket til det. Dette er tillatt, ifølge valgloven, men de som blir ført opp, har anledning til å trekke seg. Den muligheten har 58 personer benyttet, men ikke de tre komikerne Johan Golden, Sturla Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen. Nå varsler de i stedet pressekonferanse fredag om kommende maktkamp i Alliansen.

Lav oppslutning

«Det går et spøkelse gjennom Alliansen – komikernes spøkelse. Våren 2019 førte leder i Alliansen Hans Jørgen Lysglimt Johansen, av en eller annen grunn, oss opp på partiets valglister til årets kommunevalg i Oslo. Vi visste ikke at det var mulig å føre opp uskyldige sivile, men sånn er visstnok demokratiet. Og er det noen som har respekt for demokratiet, så er det oss», skriver Johansen, Pedersen og Golden i en pressemelding.

«Vi vil derfor gjøre vår demokratiske plikt, og arbeide hardt for partiet vi er valgt til å representere. For oss er det helt åpenbart at det er krise i Alliansen. Denne krisen er en lederkrise. Ved forrige valg fikk partiet stusslige 3300 stemmer i hele Norge. Det er ingen meningsmålinger som tyder på at Alliansen skal gjøre det bedre i dette valget. Med andre ord: det beste for Alliansen er at lederen trekker seg. I alle andre partier ville dette vært en selvfølge. Ingen partileder kan leve med så lav oppslutning (bortsett fra i Venstre).»

– Skandaløst

Videre skriver de tre komikerne:

«Det hele toppet seg da Lysglimt ble kastet ut av årets Arendalsuke. Det er fullstendig skandaløst at vår partileder ikke klarer å være til stede på verdens viktigste politiske seminar.»

Fredag 21. juni klokka 11 inviterer de derfor til pressekonferanse.

«Her blir det lansert en tøff maktkamp i Alliansen. En maktkamp vi lover skal være skitten. Det blir drittpakker i media, personfokuserte angrep og anonyme varslere. Vi gir oss ikke før Lysglimt går av. Nok er nok! Nei til Lysglimt! Ingen Lysglimt i våre partilokaler!»