Samferdselsministeren klippet snora for byggetrinn 3

– Da vi kom inn her var det rett og slett et enormt rivearbeid som måtte gjøres. Da sto det kjøkken i kroken og et stort dusjanlegg etter Østsiden helsestudio, masse smårom, taket måte rettes. Nå begynner vi å få litt skikk på det, smiler primus motor Arne Børresen når han viser oss rundt i den nyeste fløyen ved modelljernbanesenteret.

Arbeidene med det såkalte byggetrinn 3 ved en av Fredrikstads største turistattraksjoner startet allerede i 2018, og besøkende har kunnet følge prosessen hele veien.

– Det er vel bare ferga og kinoen som har større trafikk enn oss. Drøyt 40.000 i året fra Bergen i vest til Stockholm i øst, Kristiansand i sør. Folk som er interessert i modelljernbane reiser gjerne 30–40 mil uten å tenke seg om for å komme hit, det er morsomt.

Haakon-Christian Oehninger-Storvoll legger siste hånd på verket på modellen av Mills-fabrikken som har fått plass i byggetrinn 3 ved Gamlebyen Modelljernbanesenter. (Hermund L. Kjernli)

Flere landemerker

Og onsdag kunne de altså omsider slippe de første lokomotivene løs på det nye anlegget.

– Vi passerer en milepæl når togtrafikken begynner å rusle her inne. Det blir noe biltrafikk også. Da er vi der at modellen er 70 prosent ferdig, og så må vi ta de siste 30 prosentene utover våren. Det dreier seg om å få på bebyggelse, trær og alt det andre som ikke er der nå. Vi tar dette i flere steg, forteller Børresen.

Det som allerede er på plass, er de resterende modellene av Gamlebyen og kjente landemerker i Plankebyen som Mills-fabrikken, Borg Havn, XL Bygg ved Fjeldberg og Circle K-stasjonen ved Rakkestadsvingen.

Circle K-stasjonen i Rakkestadsvingen, XL Bygg ved Fjeldberg, Mills-fabrikken og Borg Havn har alle fått plass langs skinnene. (Hermund L. Kjernli)

Til å foreta den høytidelige åpningen hadde de fått selveste samferdselsministeren, og Fredrikstads tidligere ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Det setter vi pris på, og det er artig at vi får en jernbaneminister som kan klippe snora. Han har fulgt prosjektet fra sidelinja mens han var ordfører, og har vært her flere ganger, senest et par timer i høst. Da inviterte han seg selv hit, så det syns vi var veldig morsomt, sier Børresen.

– Vi får håpe det ikke blir noen Follobanen-problemer, at det detter ned en kjøreledning eller skjer noe på en stasjon rett utenfor tunnelen her – at det går på skinner, la han til med et glis før åpningen.

Samferdselsministeren selv er full av ros om det de har fått til ved modelljernbanesenteret.

– Jeg vil gi stor honnør til Arne Børresen og de andre ildsjelene som har gjort senteret mulig. Uten den genuine interessen og innsatsen som dere har lagt ned, hadde ikke Fredrikstad hatt denne flotte attraksjonen. Gratulerer så mye, sa Jon-Ivar Nygård (Ap) i sin åpningstale.

Den tidligere ordføreren i Fredrikstad spøkte også med Follo-banen, som han åpnet bare noen uker tidligere.

– Etter at jeg var med på åpningen av Follobanen har det stort sett vært stengt, dessverre. Jeg tror ikke det har noe med meg å gjøre, men hvis senteret om kort tid må stenge på grunn av strømproblemer eller noe i den retningen, kommer jeg til å lure på om jeg er med på å bringe ulykke. Siden det nye byggetrinnet ikke er kobla sammen med den ekte jernbanen, føler jeg meg sikker på at det kommer til å gå bra, sa han, til latter fra de besøkende.

Gamlebyen Modelljernbanesenter (Hermund L. Kjernli)

Avduket milliongave

Med denne utvidelsen, og en planlagt egen barneavdeling videre innover i den nyeste delen av museumslokalene, vil det være 700 kvadratmeter med modelljernbane i hjertet av Gamlebyen.

– Vi har kjøpt hele andreetasjen, og har allerede satt i gang med å prefabrikkere barnejernbaneelementer. Der skal barna kunne kjøre, trykke og ordne selv på tre-fire større baner. At det er litt analogt, har vi troen på. Det er viktig at livet ikke bare består av spil, skjerm, nett og sosiale medier. Vi må ha noe fysisk, fastslår Børresen.

Godt over 3.000 meter med skinnegang snirkler seg nå på kryss og tvers, dandert med fjell, daler og bebyggelse. Skalert opp til full størrelse tilsvarer dette rundt 270 kilometer med jernbane.

Da Geir Midtvaage gikk bort i 2016, fikk Gamlebyen Modelljernbanesenter hele den verdifulle samlingen hans i gave fra familien. Nå har alle disse togene fått hedersplass langs en hel vegg. (Hermund L. Kjernli)

Men det var ikke bare det tredje byggetrinnet som ble avduket onsdag. For seks år siden fikk nemlig Børresen og co. en storslått donasjon fra familien Midtvaage, som nå skal få pryde veggene i den nye avdelingen.

– Geir Midtvaage var en kjenning i hele Fredrikstad, og hans kjempestore hobby i livet var å samle på lokomotiver og vogner. I 2016 ble han syk, og sammen med svogeren ble han enig om at hele samlingen skulle skjenkes til oss når han gikk bort. I morgen kommer familien og de etterlatte for å få se dette, sier Børresen.

– Det måtte lages vitrineskap, og vi kunne laget fem til. Det skal vi også gjøre, for vi har mye mer å ta av, legger han til om samlingen som dekker en hel langside og er anslått å være verdt over to millioner kroner.

Rygget inn i jobben

I kontrollrommet, eller «hjernen» på senteret treffer vi Anton Gjestad og Håkon Christian Oehninger-Storvoll, som overvåker trafikken i alle de tre fløyene via store skjermer.

– Vi har lagd en sporplan der vi har tenkt at man kan kjøre til alle stasjoner fra alle stasjoner, og ikke rundbaneprinsippet vi har hatt tendens til på de to andre byggetrinnene. Her blir det en helt annen trafikkavvikling, kjører bare enkeltspor for å få mer trafikk, at man ser det går flere tog. For her står folk og vil ha action med en gang, forklarer sistnevnte.

Anton Gjestad og Haakon-Christian Oehninger-Storvoll styrer den skinnegående trafikken fra kontrollrommet. (Hermund L. Kjernli)

Han har selv vært hektet på modelljernbane siden han fikk sitt første startsett som 5-åring, og har jobbet ved modelljernbanesenteret siden før oppstarten i 2010.

– Jeg hadde sett Arne på Norge Rundt, og spurte om jeg kunne få se på anlegget han hadde hjemme. Så traff jeg på han igjen, bokstavelig talt da jeg var og øvelseskjørte med fatter’n i romjula 2008, rygget borti hengerfestet på bilen hans. Da jeg fant ut at det var Arne sin bil begynte vi å prate om at de holdt på her i Gamlebyen, og jeg ba om å få være med. Fikk egentlig beskjed om å komme på nyåret, men klarte ikke å vente, så jeg maste vel omtrent samme dagen. Siden har jeg vært «fanget» her, humrer Oehninger-Storvoll.

Frivillige helter

For de spesielt interesserte kan han opplyse at den nye avdelingen har et solid antall sporvekslere, nærmere bestemt 89, for å få trafikken til å flyte best mulig. Det er også et sted mellom 400 og 500 tilbakemeldingssignaler som gjør at de kan følge med på hvor de ulike togsettene befinner seg til enhver tid, og hvis ett av disse faller ut, kan det bli litt trøbbel.

– Da får vi den beryktede signalfeil, så det kan forekomme her også, gjerne ved væromslag. Sporskiftere kan også streike, men der har vi oppgradert alle motorene, og prøver å gjøre ting litt smartere.

– Vi har hatt en læringskurve med alle årene i de to andre fløyene, så her skal vi vise at vi tar steget videre. At det er mer datateknisk riktig trafikk, det skal være et slags løft fra det gamle til det nye, supplerer Arne Børresen.

Anton Gjestad, Haakon-Christian Oehninger-Storvoll og Arne Børresen. (Hermund L. Kjernli)

Han understreker også hvor takknemlig han er for både den tekniske kompetansen og alt det andre de totalt sju ansatte ved senteret bringer inn. Ved siden av dette er det en stor dugnadsgjeng som bidrar til at senteret framstår i den prakten det gjør.

– Det er det viktige her. Nå har vi fått hjelp fra Gleng modelljernbaneklubb i Sarpsborg, så med dem er vi tett oppunder 20 som er med her. Det er snekkere, elektrikere, systemprogrammerere, en arkitekt og et par modellører – Arne Olsen og Odd Johannessen, sier Børresen.

– For å si det sånn, uten den frivillige innsatsen hadde vi aldri fått dette til å funke. Det er i alle fall tusenvis av timer som har gått med, men vi går heller rett til verktøykassa i stedet for å skrive timer, så jeg har ikke oversikt. Bare husene er satt sammen av alt fra 300 til over 1.000 biter, som et puslespill. Det skal limes pent, så det går mye tid til å klippe og lime uten søl, avslutter han.

Det ene av togsettene som fikk æren av å innvie byggetrinn 3, er utstyrt med både juletre i front, lys og julemusikk som spilles ved hjelp av toglydene. – Da begynner man å snakke avansert leketøy, og ikke akkurat noe man drar ut på stuegulvet, smiler Haakon-Christian Oehninger-Storvoll. (Hermund L. Kjernli)

Byggetrinn 3 ved Gamlebyen Modelljernbanesenter. (Hermund L. Kjernli)

Modell av Gamlebyen i Fredrikstad som står utstilt i Gamlebyen Modelljernbanesenter. (Hermund L. Kjernli)