Nå ruller Gamlebyens svar på Orientexpressen

Siden i fjor høst har entusiastene i Gamlebyen modelljernbanesenter jobbet med å restaurere det tidligere tøffetoget som Ekko-koret disponerte.

– Utseendet på togvognene er bygget etter mal fra det originale Märklin-settet, som veldig mange kjenner til, smiler Odd Johannessen.

[ Modelljernbanegründer: – Toget blir som et smykke ]

Togsett tilpasset festningsbyen

Toget som har fått navnet Gamlebyen-ekspressen ble strippet helt ned til jernramma før oppbygging.

– Alt av elektriske og tekniske elementer er også skiftet, forteller Kenneth Bernhus, som anslår at dugnadsgjengen har lagt ned mellom 600 og 800 timer i prosjektet.

Gamlebyens generaldirektør i modelljernbanesenteret, Arne Børresen, er strålende fornøyd med resultatet.

– Vi har møtt noen utfordringer underveis, alt går ikke alltid på skinner. Men nå er vi klare for å spre glede i Gamlebyen. «Tivoli»-preget på toget er fjernet. Vognene har fått et antikvarisk utseende som passer glimrende her i Gamlebyen, og ikke minst som en del av modelljernbanesenteret.

(Saken fortsetter under bildet)

Per Mikkelsen, Arne Olsen, Arne Børresen, Odd Johannessen og Kenneth Bernhus har all grunn til å være stolte over egen innsats med det nye Gamlebyen-toget. (Tomm Pentz Pedersen)

Kopi av jernbanevogner fra 50-tallet

Arne Olsen og Odd Johannessen har hatt ansvaret for bygging av vognene.

– I alt vi gjør forsøker vi å tilnærme oss det originale. Trepanelet er høvlet i samme dimensjon som var på 50-tallets NSB-vogner. Setetrekkene er kjøpt fra statsbanens egen leverandør, forteller de nevenyttige dugnadssnekkerne.

Siden Alexander Hermansen i 2012 møtte mye motbør når han planla å kjøre tøffetog i Gamlebyen, er det fortsatt noen som rynker på nesa over prosjektet. Selv etter ombygging.

– Det er ingen grunn til bekymring, mener modelljernbanens gründer Arne Børresen.

– Toget defineres i gruppa traktor og kan dermed kjøres i Gamlebyen som alle andre kjøretøy. Både Statens vegvesen og politiet har viftet med det grønne flagget og blåst i fløyta for avgang.

Les også: Besøksrekord som har kostet blod, svette og tårer (+)

(Saken fortsetter under bildet)

– Trepanelet er høvlet i samme dimensjon som var på 50-tallets NSB-vogner, forklarer Arne Olsen og Odd Johannesen. – I gamle dager brukte man teak i panelet, nå ble det beiset furu i samme farge. (Tomm Pentz Pedersen)

Liflige toner over brosteinene

Etter hvert er planen at rutetabellen skal fylles med navn på kor, band og grupper. Løser du billett får du en musikalsk rundtur på brosteinene – med korsang, blues og umiskjennelige blå jazztoner.

– Det er bare å ta av seg skjermlua, og igjen takke dugnadsgjengen for en fantastisk innsats, smiler Arne Børresen fornøyd, og legger til avslutningsvis:

– Vi må også rette en stor takk til Roar Edvardsen som i ni måneder har stilt lokale til disposisjon. Uten en stor verkstedhall hadde ikke Gamlebyen-ekspressen blitt en realitet.

Demokraten gjør oppmerksom på at Arne Børresen er tilknyttet avisa som frilansjournalist. Børresen er også daglig leder og største eier i Gamlebyen modelljernbanesenter AS.

[ Astrid (73) ga bort modelljernbane verdt flere hundre tusen (+) ]

Tøffetog drives verken av damp eller diesel. Bakerst i lokomotivet sitter en gammel luftkjølt Volkswagen boblemotor. Kenneth Bernhus og Per Mikkelsen tar siste sjekk på coil, fordelerlokk og tennkabler. (Tomm Pentz Pedersen)





– Toget defineres i gruppa traktor og kan dermed kjøres i Gamlebyen som alle andre kjøretøy. Både Statens vegvesen og politiet har viftet med det grønne flagget og blåst i fløyta for avgang, sier Arne Børresen og satser på mange avganger hver lørdag fra modelljernbanesenteret i Gamlebyen. (Tomm Pentz Pedersen)

Trepaneler, gardiner og originalutgaver av setetrekk er på plass i Gamlebyen-ekspressen. (Tomm Pentz Pedersen)