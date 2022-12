Vil ha fyrverkeriforbud for privatfolk

I Norge er bruk av fyrverkeri strengt regulert. I mange byer er det dessuten lokale begrensninger å forholde seg til.

Fredrikstad er ett av stedene med enda strengere regler enn ellers i landet. Med noen få unntak er det helt forbudt å bruke fyrverkeri i bykjernen. Kommunen innførte denne lokale begrensningen fordi byen er særlig sårbar på grunn av mye tett trehusbebyggelse.

I partiprogrammet til Bymiljølista i Fredrikstad står det at de vil jobbe for en fyrverkerifri kommune av hensyn til dyr, helse og miljøet.

Jonas Qvale i Bymiljølista ønsker seg et forbud mot all privat bruk av fyrverkeri. (Privat)

Gruppeleder Jonas Qvale mener det må jobbes nasjonalt med et fyrverkeriforbud for privatfolk.

– Vi vil helst ikke ha noe fyrverkeri i det hele tatt, kun profesjonelle som sender det opp i forbindelse med konserter og slikt. Selv da mener jeg man bør vurdere andre løsninger, som lysshow eller lignende, sier han.

Han synes det er skummelt å tenke på hvordan folk sender opp fyrverkeri i kombinasjon med fest og alkoholbruk.

– Det er galskap at far og mor skal kunne skyte opp raketter til langt ut på natten. Å gi dem et helt arsenal av fyrverkeri er et sjansespill, mener han.

Hevder mange bryter reglene

Privatpersoner kan kun avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden fra klokken 18.00 til 02.00. Fyrverkeri i kategori 1, som for eksempel stjerneskudd, er tillatt å bruke når som helst.

Det er bare noen år siden regelverket for fyrverkeri ble strammet inn i Fredrikstad. Qvale mener de lokale reglene burde gjøres enda strengere, men at Bymiljølista ikke jobber aktivt for dette nå.

– Jeg tror det blir viktig å vurdere effekten av de forrige tiltakene først, men jeg synes det kunne begrenses enda mer. Fredrikstad kommune har mange verneverdige byområder og bygninger, så det er helt vanstyre å sende opp fyrverkeri her. Selv om man lager egne forbudssoner, så klarer man ikke å sikre byggene våre helt. Fyrverkeriene kan gå langt og mange bryter uansett disse sonebegrensningene, sier han.

Foruten de verneverdige byggene, sier Qvale han er bekymret for personskader samt stressede hus- og villdyr.

Får inn skremte dyr

Siv Ekhaugen er en av de frivillige i Moss og Omegn Dyrebeskyttelse. Hun forteller at husdyr noen ganger rømmer i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri.

– Både husdyr og ville dyr tar skade av fyrverkeri. Vi har fått inn og lett etter dyr som har blitt skremt av det, forteller hun.

Også i Moss er det lokale begrensninger i bruken av fyrverkeri. I tre soner i sentrumsområdet er det kun tillatt å sende opp klasse 2 fyrverkeri, såkalt mindre markfyrverkeri. Likevel mener Ekhaugen at dagens fyrverkeriregler ikke er strenge nok.

Innenfor det gule området i Moss sentrum er det kun tillatt å sende opp mindre markfyrverkeri (klasse 2), dersom det ikke medfører fare for brann eller personskade. (Moss kommune)

– De burde vært enda strengere. Jeg synes selv det er koselig med fyrverkeri, men det burde vært mer organisert, i stedet for at alle kan skyte vilt rundt seg, sier hun.

Naturvernforbundet i Østfold har ingen formelle standpunkt når det gjelder bruk av fyrverkeri, men leder Håkon Borch forteller at han personlig synes det burde sendes opp av kommunen eller andre offentlige aktører.

– Jeg synes fyrverkeri burde sendes opp offentlig av profesjonelle. Da får man mer for pengene og det ser mye flottere ut, sier han.

Fyrverkeri på Kirketorget 2020 Slik så det ut da det ble sendt opp offentlig fyrverkeri på Kirketorget i Moss i forbindelse med 300-årsjubileet i 2020. (Dagsavisen)

Vil ikke ta fra folket gleden

Bjørnar Laabak, Frps gruppeleder i Fredrikstad, mener fyrverkeri i offentlig regi er bortkastet pengebruk.

– Det offentlige skal ikke ha noe ansvar for å sende opp fyrverkeri i det hele tatt. Man må ikke bruke skattebetalernes penger fordi man tror folk ikke klarer å ta ansvar for å sende opp fyrverkeri på en god måte selv, sier han.

Bjørnar Laabak (Frp) ønsker seg ikke noe forbud mot at privatpersoner kan sende opp fyrverkeri. (Martin Næss Kristiansen)

Han støtter at kommunen definerer områder i byen hvor bruken av fyrverkeri begrenses, for å sikre seg mot branner eller andre uønskede hendelser. Men han vil ikke ta fra privatpersoner muligheten til å sende opp fyrverkeri på nyttårsaften.

– Dette er en tradisjon og glede vi må opprettholde, mener han.

Økt omsetning, tross lavere interesse

Til tross for strengere regulering på fyrverkeri de siste årene, i tillegg til økende inflasjon og høye strømpriser, regner Norsk Fyrverkeriforening med at 2022 blir et rekordår for salg av fyrverkeri.

De siste to årene har omsetningen av fyrverkeri økt med over 30 prosent og i fjor ble det solgt fyrverkeri for en halv milliard kroner, ifølge foreningen. Det til tross for at fyrverkeri klasse 2 og 3 kun tillates solgt i tidsrommet 27. til 31. desember.

– Det er gledelig at fyrverkerisalget går opp, og at antall skader står på stedet hvil. Det betyr at folk har blitt mer oppmerksom på å ta forholdsregler, setter seg godt inn i hvordan man bruker fyrverkeri, samt bruker beskyttelsesbriller, sier Rikard Spets, talsperson for Norsk Fyrverkeriforening.

Til tross for at omsetningen øker, melder forsikringsselskapet If at 13 prosent av nordmenn vil kjøpe mindre fyrverkeri enn de vanligvis gjør i år. I en landsomfattende spørreundersøkelse YouGov har gjennomført for forsikringsselskapet svarer kun tre av ti nordmenn at de vil kjøpe fyrverkeri.

10 regler for trygg bruk av fyrverkeri

Forbered fyrverkerioppskyting i god tid: Gjør klart for fyrverkerioppskyting mens det fortsatt er lyst og før festen starter. Finn et egnet sted og gjør det klart til fyrverkeriet skal plasseres ut på kvelden. Pass på at fyrverkeriet ligger utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytningen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Husk å vurdere vindforholdene. Les bruksanvisningen nøye før bruk: Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen. For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense. Sikkerhetsavstanden kan du lese utenpå fyrverkeriet. Alle som ser på må stå på trygg og sikker avstand: Ha en minimum sikkerhetsavstand til fyrverkeriet. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet: Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes og du må levere det tilbake til forhandleren. Tenk plassering: Fyrverkeriet må plasseres på rett og ubrennbart underlag og støttes opp. Bruk tennstav: En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri. Sitt på huk, tenn lunta og gå: Etter at lunta er tent bør du umiddelbart vende ansiktet vekk og gå til sikker avstand fra fyrverkeriet. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri: Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt ut. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk: Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som kan medføre antennelse. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk, skal stå i 30 minutter og dynkes grundig i vann før det fjernes. Du må aldri kaste fyrverkeri i søpla, men levere det tilbake til forhandler. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen: I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen din, mens reaksjonstiden øker. La en edru person ta seg av oppskytningen.

Kilde: Norsk brannvernforening

