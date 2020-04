Kjørte gamle brua for å unngå E6-kø – midt i koronakrisen

To østeuropeere med arbeid i Norge, en mann og en kvinne, ble stanset på grenseovergangen ved den gamle Svinesundbrua 16. april, da tollerne fikk vite at de hadde valgt gamleveien for å unngå kø på E6. Tollerne bet ikke på den midt i koronatider. E6 over svenskegrensa er langt mindre trafikkert enn den bruker å være.

– Det er lite kø nå om dagen. Så da valgte tollerne å ta bilen inn til kontroll ved Svinesund tollsted ved den nye brua, og fant i bagasjerommet 167 ampuller med dopingpreparater, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Spredt rundt i bilen fant tollerne også 3,2 liter vin, 11 liter sprit og 4.000 sigaretter over tillatt kvote. Alt ble beslaglagt sammen med ampullene.

– De to ble siden dimittert og vil få en reaksjon fra politiet, opplyser Grandahl.

