Korona-manøver slo feil for smuglere

Tollerne fatter naturlig nok interesse når bilister krysser den lille grenseovergangen ved Berby, øst for Strømstad. Ingen grenseoverganger er for små til at de er kameraovervåket, og tollerne følger med.

14. april valgte tollerne å sende en patrulje da en norskregistrert bil krysset grensa der.

– Vi lurte på hvorfor de kjørte der, ettersom det er et unaturlig veivalg for mange. Da fikk vi til svar at de ville unngå karantenepåbud ettersom de måtte på jobb dagen etter, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Hvorfor de to personene i bilen hadde vært i Sverige i det hele tatt hører ikke med til historien, men det kan tenkes at det hadde sammenheng med hva tollerne fant i bilen. Sjåføren er tatt med store mengder sigaretter tidligere, ifølge Grandahl. Da tollerne spurte om hva som lå skjult i pappesken under et pledd i baksetet, fikk de også ærlig til svar at det var sigaretter.

Problemet var at det var mange av dem. Nærmere bestemt 20.000 sigaretter, som tilsvarer nær 70.000 kroner i unndratt tollavgift.

I bagasjerommet fant tollerne også varer som er ulovlig å innføre til Norge uansett mengde. Der lå det rundt 50 kilo frukttobakk (bildet).

Saken ble overlevert til politiet.

