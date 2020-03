Jobber sent og tidlig for å levere munnbind, hetter, hansker og desinfeksjonsmidler til helsevesenet

Den lokaleide grossisten som er en del av kjeden Norengros har leveringsavtale med alle kommuner i tidligere Østfold fylke.

– Vi opplever et enormt press fra både kunder og andre som ønsker å sikre seg varer, sier markedssjef Mona Wenzell.

Vareknapphet i korte perioder

I disse tider blir selvfølgelig ordrer fra helsevesenet prioritert, forteller Wenzell.

– Helsekunder som legevakter, legekontor, hjemmesykepleie, sykehjem, helsestasjoner og næringsmiddelindustrien m.fl. har førsteprioritet til å få levert varer - som beskyttelsesbekledning, åndedrettsvern, hånddesinfeksjon, overflatedesinfeksjon, munnbind, hetter, hansker og annet som er nødvendig for å begrense smitten.

– Har dere nok materiellet som etterspørres på lager?

– I tillegg til vårt beredskapslager har vi under normale omstendigheter beskyttelsesartikler på lager for å betjene «våre» kunder i flere måneder. Til nå har vi opplevd vareknapphet i korte perioder på enkelte artikler, som for eks. munnbind, overflate- og hånddesinfeksjon.

Det er stor aktivitet på logistikkvarehuset i Fredrikstad når etterspørselen fra helsesektoren skal dekkes. Foto: Medi Partner

Produsentene endrer planer

– Hvor lenge holder varebeholdningen med dagens etterspørsel?

– Vi får inn varer hver dag. Usikkerheten i denne perioden er at vi ikke vet om vi får den mengden varer vi har bestilling på fra våre produsenter og leverandører. Det vi mottar går rett ut til fordeling til helsekunder ved restordre. Norengros sentralt og lokalt er i tett dialog med flere produsenter som nå endrer sin produksjon for å betjene markedet. Vi håper og tror at vi skal klare å betjene våre helsekunder som er prioritet nummer én gjennom denne perioden.

Allerede i januar forstod man at etterspørselen etter forbruksmateriell kom til å øke kraftig. Nå er det kollektiv innsats i firmaet som gjelder.

– De ansatte som jobber hos Medi Partner AS er en fantastisk gjeng som er sitt ansvar bevisst. Det jobbes tidlig og sent samt helger for å hjelpe alle våre kunder i denne vanskelige tida vi er inne i, avslutter markedssjef Mona Wenzell.

