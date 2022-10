I Fredrikstad føler kun én av tre seg trygg på sykkel

Syklistenes Landsforening har, etter en stor og landsdekkende brukerundersøkelse, kåret Stavanger til Norges beste sykkelby. Fredrikstad havnet på 19. plass i rangeringen. Selv om resultatet er bedre enn for byer som Moss (45) og Sarpsborg (utenfor rangeringen), er dette ikke noe byen vår kan være fornøyd med. Byer vi ellers kan sammenligne oss med oppnådde vesentlig bedre plasseringer.

For å nå målet om 0-vekst i biltrafikken og at minst 15 prosent av reisene i vårt område skal skje på sykkel, må både kommunen og de andre veieierne nå skru opp tempoet når det gjelder tilrettelegging for sykkel og gange.

Totalt har 8000 personer over hele landet svart på undersøkelsen. Meldingen fra dem som deltok i Fredrikstad, er tydelig: det oppleves ikke trygt nok å sykle. Kun 30 prosent er helt eller delvis enige i påstanden: «jeg føler meg trygg når jeg sykler i Fredrikstad». Andelen som synes det er trygt for barn å sykle, er så lav som 20 prosent. Når så få av de som faktisk sykler, føler seg trygge, hvordan skal vi få de store massene til å endre reiseatferd og ta sykkelen fatt?

Vi i Syklistforeningen opplever at det i Fredrikstad er en positiv politisk vilje til bedre tilrettelegging for syklister, men registrerer dessverre at planlagte tiltak og nødvendige trafikkmessige endringer i noen kretser møter motstand og trekker voldsomt ut i tid. Likevel ser vi fram til den fortsatte utviklingen av Fredrikstad til en by der en større andel av transporten skjer med sykkel.

Vi er som før klar til å være en konstruktiv samarbeidspartner i dette arbeidet, slik at det kan gjennomføres gode tiltak som skaper en attraktiv, sunn og levende kommune. Og som fører til at Fredrikstad kommer bedre ut i fremtidige sykkelundersøkelser ved å ha blitt en bedre og tryggere sykkelby.

Jan Henrik Lund, SLF Nedre Glomma (Privat)

