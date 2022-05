Ny drivkraft i Gamlebyen

. (vignett)

Den over 450 år gamle byen lar seg ikke uten videre pille på nesen. Kom ikke her med noe nymotens tøv. Skal noe endres i Gamlebyen, skal det skje på Gamlebyens premisser, ellers blir det rabalder!

Derfor var det mange som holdt pusten og gispet av forskrekkelse da forretningsmannen og byutvikleren Morten Fredriksen plutselig lanserte sin idé om å kjøpe selveste infanterikaserna midt i hjertet av Gamlebyen. Han vil gjøre det svære historiske bygget om til et moderne hotell! Nei, vet du hva... Har du hørt på makan?

Etter at overraskelsen hadde lagt seg, kom det merkelig nok ikke noe uvær. Ble det bare stille før stormen? Nei, folk flest syntes faktisk ideen var god. Den ble til og med omfavnet av den tweedkledte Foreningen Gamle Fredrikstad og de fleste andre sensitive Gamleby-voktere. Ja, til og med Gamlebyens allerede eksisterende bittesmå overnattingssteder jublet, og nesten ingen har ytret seg negativt om hotell-planen. Hva kommer nå all denne uventede positiviteten av?

Her har byens myndigheter en stor utfordring. La oss håpe det finnes en god løsning

Jo, gründer Morten Fredriksen i Fredriksborg Eiendom A/S vil bygge et vakkert, litt herskapelig hotell midt i Gamlebyen. Ikke noe luksus-dilldall, men et trivelig, jordnært kvalitetshotell for folk flest når de kanskje har behov for å feire noe spesielt eller litt høytidelig. Og det nye hotellet i den gamle kaserna skal passe som hånd i hanske med Gamlebyens byggeskikk og tradisjoner selv om det får både basseng, spa og utehage!

Det blir også plass til mindre konferanser og møter, og hotellet kommer neppe til å skape mye trafikk og støy.

Gamlebyen kommer til å få en jevn og fast tilstrømming av nye turister som har lyst til å oppleve og tilbringe noen døgn i Norges vakreste festningsby. Det byr på nye utfordringer for reiseliv og turistnæring i Fredrikstad og omegn.

[ Maikel om cupmøtet med FFK: – De er ikke bare gamle lagkamerater, men gode venner (+) ]

Tenk så hyggelig for museene som får en rik anledning til å fornye seg. For ikke å snakke om alle slags fine, historiske turer og naturopplevelser til sjøs og til lands som kan tilbys og arrangeres. Et nytt, middelstort, herskapelig hotell midt i Gamlebyen kan vise seg å bli den hjelpemotoren Den gamle by nettopp trenger for å få litt mer styringsfart på utviklingen.

Vi som bor i Fredrikstad vet jo så vel å sette pris på alt det Gamlebyen kan tilby i det daglige. Hver eneste helg er det et herlig liv på alle kafeene og serveringsstedene. I sommerhalvåret kryr det av unger og voksne i gatene, i alle de små, rare butikkene, på vollane og på lekeplassene fra morgen til sent på kveld.

Om vinteren kan du spenne på deg skøytene og gli imaginært rett inn i et flamsk senmiddelalder-maleri fra islagte kanaler med broget folkeliv i Nederland. Stivfrosne vollgraver med folk på skøyter rundt Gamlebyen en februardag er selvsagt enda finere... For ikke å snakke om folkelivet på alle festivalene året rundt og i de opplyste julegatene i desembermørket.

Men ingen planer og muligheter uten skjær i sjøen. Foreløpig har ikke Forsvarsbygg, som eier infanterikaserna, sagt at de vil selge bygget. Og om de en vakker dag sier JA til salg for å gjøre kaserna om til hotell, er det jo ikke sikkert at Fredriksborg Eiendom får tilslaget. Andre interessenter må vel også få være med i konkurransen? Bare vi ikke risikerer å få et bunntrist kjedehotell uten særpreg midt i Gamlebyen i stedet...

Her har byens myndigheter en stor utfordring. La oss håpe det finnes en god løsning så Gamlebyen i Fredrikstad snart kan tilby byens befolkning og gjester utenfra noen ekstraordinære hotelldøgn i Norges fineste Gamleby!

[ Det er visst ikke alle som har skjønt hva man skal rope på 17. mai. Bortsett fra Fredrikstad-folk da ]