Onsøyheimen, hvem blir tildelt plassene?

For ett år siden hadde jeg et innlegg i avisen om radarparet Nygård og Ottesen som jeg trodde var ute og rodde. De sa det er viktig med engasjement rundt diverse saker. Jo, selvfølgelig er engasjement viktig, ellers hadde de sannsynlig ikke reagert. De tok for seg noen viktige saker i Onsøy, det ene var Onsøyheimen: «Nye Onsøyheimen vil ble det største, mest moderne og fremtidsrettede sykehjemmet vi har bygget, og vil etter ca. to års byggetid stå klar med 120 sykehjemsplasser. Det gleder vi oss til, sa dem.»

Tidligere var det ordfører som forsøkte, og han var garantist for at første spadetak skulle tas før jul i 2019, men det klarte han ikke. «Prosjektet vil nok trolig koste over en halv milliard kroner. Det har derfor vært nødvendig og viktig med grundige utredninger før spadestikk kan tas. Den reviderte fremdriftsplanen viser at dette er like om hjørnet.»

Hvor troverdig var dette? De hadde rodd siden 2016, med lovnader om første spadestikk. Hadde de hatt motorbåt hadde de sikker vært langt til havs. Og endelig opplyser konstituert teamleder bygg i kommunens prosjektutviklingsavdeling, Klara Jonsson. «I løpet av første kvartal neste år, regner kommunen med endelig å kunne stikke spaden i jorden for nye Onsøyheimen. Bygget skal stå ferdig desember 2022 og være klart for innflytting mars 2023.»

— Terje Larsen, Gressvik

Fem år på overtid, men endelig skulle det iverksettes. Hurra! Det siste gledelige er at overleveringen kan skje tidligere, allerede 1. oktober neste år. Men nå står vi igjen med «skjegget i postkassa». Det var «de» plassene! Onsøyheimen skal fylles opp med sykehjemsplassene fra Borge og Torsnes, for disse byggene skal legges ned. Finnes ikke penger er den vanlige melodien, også nå. Tenk hva for eksempel de 40 millionene kronene som ble benyttet på Dampskipsbrygga kunne ha gått til, og de 35 millionene til noe kulturelt?

Hva de skal gjøre med disse byggene vet de ikke, men det skal utredes og det skal vel ventes på tilstandsrapporter. I mellomtiden råtner vel disse også på rot, slik som ved skoleforfallet. Ikke mye å skryte av, stå igjen med dette ettermæle for Nygård når han har havnet på tinget. Nå står Emil Mørchs Minne tomt, og snart lider korttidssentret, tidligere Borge sykehjem, samme skjebne.

Men under budsjettpresentasjonen onsdag sa kommunedirektør Grønvold at kommunen skal se nærmere på hva dagens Torsnes sykehjem skal brukes til i fremtiden. Målsettingen er å beholde kommunal aktivitet i bygget, etter utflyttingen. Det skal altså få nye oppgaver. Det skal bli spennende, kanskje det blir treningssenter for Fredrikstad kommune?

At flertallet i kommunestyret støtter denne galskapen tror jeg ikke, men her er vel partipisk og ansikt avgjørende. Men de skal være klar over at de nedprioriterer de eldre, som de mener bør bli boende hjemme. Har vi ikke vært usikre før så blir vi det til gagns nå når vi ser utsiktene for oss gamle. Jeg og min bedre halvdel er riktignok «bare» 80, men klarer oss bedre en de fleste i den alderen. Men også vi kan bli pleietrengende, hva da?

