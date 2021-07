Flere ansvarlige burde «tatt sin hatt» og gått

Det er en kjensgjerning at offentlig sektor i Norge er fullstendig overdimensjonert. Minst dobbelt så stor som etatene i sammenlignbare EU-land, uten å være mer produktive. Jeg har påpekt det før, men oljerikdommen har uten tvil gjort dette mulig. Det kan imidlertid ikke fortsette når oljesektoren nå bygges ned. All prat om effektivisering må nå ta fart. Problemet dette medfører er beskrevet i flere tunge analyser.

[ Brannofre må bo i bobilen enda en vinter ]

Setter man «fenomenet» på spissen greier ikke byråkratiet å gjennomføre sine oppgaver, de har nok med å drive seg selv. En økende mengde lover og regler generert av EU, men mest fra egne «lovmakere», skaper mer internjobb og ansettelser av stadig flere høyere utdannede personer. Man løper fra møte til møte, skanner data og telefoner og skriver ut endeløse notater uten tung målsetting om å bli ferdig. I store saker blir det lett å skylde på «saksbehandling og «andre» og ikke minst alle nye vern og miljøtiltak.

Man kan ikke la diskusjoner om miljø og vernehensyn blokkere avgjørelsen. — Ulf Tolfsen

Ikke bare ser vi dette innen NAV, men byggesaker har fått et ekstremt dårlig rykte. Har opplevd dette selv sammen med alle jeg kjenner. Konsekvensen for etatene det gjelder er lik null. Dette har gjennom flere år økt min skepsis til det offentlig.

Det finnes tusenvis av eksempler over hele landet, men saken i Skjærviken er ekstrem. I et tilfelle som dette burde etatene jobbet integrert 24/7! Ingen private aktører eller firmaer kunne gjort (eller ikke gjort) noe lignende. De ville gått konkurs eller mistet jobben. I en sak som dette burde man sammenkalt alle berørte etater og jobbet til man ble ferdig. Det burde umulig ta mer enn 14 dager og de berørte bør helst ikke dekke seg bak saksmengde og rekkefølge.

[ Politikerne engasjerer seg i familien Hagenes’ sak ]

Man kan ikke la diskusjoner om miljø og vernehensyn blokkere avgjørelsen.

Hadde ikke boligen brent ville den lagt der den ligger, så hva er problemet med å oppføre et hus på samme sted. Kan ikke dette aksepteres, må kommunen snarest skaffe ny tomt eller bolig. Jeg har inntrykk av at de berørte kommunalt ansatte pusler med sitt og går hjem klokka 15:00. I ferien stopper alt. Er man overhodet ikke sitt ansvar bevisst! I grunn burde flere ansvarlige «tatt sin hatt» og gått!

Dette er en skandale, avslutt saken før sommeren er over. Uttalelsen fra topplederen i kommunen til familien Hagenes er hårreisende; «Dersom dere ønsker noen å snakke med, eller annen form for sosial støtte, så si gjerne ifra om dette.» En idé for å få fart på søknadsprosessen kunne vært å la de ansvarlige som har somlet med prosessen, veksle på å bo i bobilen og la bobilfamilien flytte inn i deres hus. Tipper at byggeprosessen hadde gått fort.

[ Debatt: Bjørnar Laabak (Frp): Byggesaken må vedtas nå! ]