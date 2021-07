Politikerne engasjerer seg i familien Hagenes’ sak

To voksne og to barn bor fortsatt i bobil, 14 måneder etter at de mistet alt de eide i en dramatisk husbrann i Skjærviken i Fredrikstad.

– Jeg har ingen kommentar. Det er administrasjonen som jobber med dette, er alt hva fungerende ordfører Siri Martinsen (Ap) vil si til familien Hagenes som bor i bobil på 15. måneden etter husbrannen i Skjærviken i fjor.

Kjetil Hagenes, samboeren og de to døtrene som klarte å redde seg ut i siste liten under den dramatiske boligbrannen 4. mai 2020 kan foreløpig ikke forvente noen håndsrekning fra kommunens øverste politiske ledelse.

– Jeg har ingen kjennskap eller kunnskap om saken. Ber om at du kontakter kommunedirektøren som under ferieavviklingen er Ole Sverre Strand, skriver Martinsen i en e-post, etter å ha lest avisas oppslag om Hagenes-familien som fremdeles venter på å få sin søknad om gjenoppbygging av en ny enebolig på tomta hvor det forrige huset brant ned.

– Dette er veldig ugreit

Frp’s gruppeleder i Bystyret, Bjørnar Laabak, mener derimot at tida nå er inne for at de folkevalgte prøver å hjelpe Fredrikstad-familien.

– Jeg kommer til å gå inn i denne saken så fort jeg går av Color-Line-båten. Dette er en veldig veldig ugrei situasjon for familien. Er det slik at huset ditt har brent ned så bør alt være i orden for gjenoppbygging så snart tomta er ryddet. Det spiller ingen rolle om det er åtte vinduer i det nye huset i stedet for bare fire. Eller om det er et flatt tak i stedet for et saltak. Dette blir helt irrelevant. Tenk på menneskene som har mistet alt de eide og som fortsatt bor i en bobil på 16 kvadratmeter. Jeg skjønner ikke vitsen med at innbyggere som rammes av noe slikt skal være nødt for å drive krig med det offentlige i månedsvis, sier en engasjert Laabak til Demokraten.

Høyres gruppeleder Truls Velgaard har denne kommentaren til saken om den hardt prøvede familien:

– Det er trist å lese om denne familiens opplevelser i møtet med kommunen. Det er lett å forstå følelsen av avmakt i møtet med det voldsomme byråkratiet. Det er også lett å forstå fortvilelsen over å skulle tilbringe nok en vinter i bobil. kommunen må se at dette ikke er en vanlig byggesaksprosess. Her er det en familie som er hardt rammet av en brannulykke. De skal gjenoppbygge huset. Kommunen må gjøre alt de kan for å veilede og hjelpe, og også påskynde sin egen saksbehandling så mye som mulig. Det må forventes en ekstraordinær innsats i en slik sak. Kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt, sier Velgaard til Demokraten.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold uttalte til Demokraten onsdag at hun har stor medfølelse for familien og at hun nå vil se nærmere på hva som har skjedd i saken så langt.

