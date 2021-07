Brannofre må bo i bobilen enda en vinter

Mens familien Hagenes venter på at Fredrikstad kommune skal bli ferdig med byggesaksbehandlingen, må familien på fire belage seg på enda en vinter i den 16 kvadratmeter store bobilen

– Jeg unner ikke min verste fiende å bli utsatt for en så total mangel på medfølelse og forståelse som vi har opplevd i vårt forhold til Fredrikstad kommunes byggesaksavdeling. De bryr seg overhodet ikke om den vanskelige situasjonen vi står oppe i, sier Kjetil Hagenes til Dagsavisen Demokraten.

– Saken vi nå har i Fredrikstad må være noe av det verste jeg har opplevd hva gjelder mangel på service for dem som trenger det — Prosjektleder Stig Rutledal

Bom fast i byråkratiet

Det var natt til 4. mai 2020 at familiens hus i Skjærviken ble slukt i et enormt flammehav. Kun pipa og grunnmuren sto igjen på morgenkvisten. Takket være et avisbud som fikk banket på vinduene kom alle de fire i boligen seg i sikkerhet i siste liten. Få dager etter flyttet familien inn i en bobil. Der har de bodd siden.

10. mars i år – etter en vinter med flere netter ned mot 20 kuldegrader – fortalte familiefaren til Demokraten at han fortsatt ventet på kommunens behandling av byggesøknaden. Også familiens advokat som selskapet som hadde prosjektert det nye huset, stilte seg undrende til den lange saksbehandlingen.

I dag – midtveis i juli 2021 – sier Kjetil Hagenes:

– Det kan virke som om at vi er nedprioritert, stikk i strid med normal forvaltning. Vårt hus brant helt ned til grunnen og vi måtte flykte ut. Men vi har aldri fått noe som helst tilbud fra Fredrikstad kommune om bistand i denne anledning. Vi sliter. Vi har det ikke greit. Dette har gjort noe med oss. Vi mistet alt. Det kan virke som om vi bare skal møte motgang! sier 59-åringen til avisa.

Prosjektleder Stig Rutledal i Boplan Entreprenør på Jessheim, som har oppdraget for Hagenes-familien, sier dette til Dagsavisen Demokraten:

– Jeg har etter hvert sett mange grelle eksempler rundt forbi i Kommune-Norge på hvor lite medfølelse dagens byggebyråkrater har for innbyggere som virkelig sliter. Saken vi nå har i Fredrikstad må være noe av det verste jeg har opplevd hva gjelder mangel på service for dem som trenger det, sier en engasjert Rutledal.

Husbrann i Skjærviken – Hadde ikke avisbudet febrilsk banket på vinduene for å få vekket oss opp, kunne dette gått riktig galt, sier Kjetil Hagenes og viser fram et telefonbilde av det overtente bolighuset. Arkivfoto: (ARNE BØRRESEN)

Fortsatt i prosess

I mars uttalte kommunens bygnings– og reguleringssjef Anna Auganes dette til Dagsavisen Demokraten om Hagenes-saken:

– Vi har stor forståelse for at huseier befinner seg i en krevende situasjon, men det er nok ikke riktig å antyde at det er kommunens saksbehandler og hennes oppfatninger som er årsaken til dette. Selv om huset brant i fjor vår, ble byggesøknad for ny bolig mottatt i kommunen først 30.12.20. Det var ikke avholdt forhåndskonferanse i saken, da søker ikke hadde anmodet om dette. Tillatelse i saken er avhengig av at det kan innvilges dispensasjon fra LNF-formålet, og på grunn av at området inngår i KULA (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse) må utformingen av huset ta hensyn til kulturlandskapet, og Viken fylkeskommune må høres i saken. Vi vil også påpeke at huset det er søkt om, verken ligner huset som sto der før brannen, eller forholder seg til tradisjonell byggeskikk i området. Dersom søknaden hadde vært komplett og prosjektet utarbeidet i samsvar med kommuneplanens formål og hensynssoner i området, ville saksbehandlingen ha kommet vesentlig lenger enn tilfellet er nå, påpekte Auganes for fire måneder siden.

I hennes feriefravær svarer byggesaksavdelingens fagleder Snorre J. Huseby dette på avisas spørsmål om hva grunnen er til at Kjetil Hagenes fortsatt må vente på grønt lys for igangsetting:

– Plan- og bygningsloven fungerer slik at man, i mange tilfeller, må søke om tillatelse før man bygger. Denne eiendommen ligger i et LNF-område (landbruk, natur og friluftsliv) og i et kulturhistorisk landskap av nasjonal verdi (KULA). Eiendommen regnes ikke som landbrukseiendom og derfor er nybygg avhengig av dispensasjon som går inn på både Statsforvalteren og fylkeskommunens myndighetsområder. Vi må derfor sende over saken til disse instansene før vi fatter vedtak. Det har vi gjort og venter svar tidlig i august, opplyser Huseby til Demokraten.

Realiteten er at vi skal bo på 16 kvadratmeter enda en vinter – ingenting annet. — Kjetil Hagenes, brannoffer

– Si fra om dere ønsker å ha noen å snakke med

Tidligere denne uka kontaktet Kjetil Hagenes kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold for å be henne om hjelp. I en e-post som Dagsavisen Demokraten har fått tilgang til melder kommunens øverste administrative leder dette tilbake til familiefaren:

«Det gjør inntrykk å høre om det dere har vært gjennom, og er leit å høre at dere opplever mer motgang enn bistand. Slik jeg forsto deg i går, var ditt fokus å få en tilbakemelding fra kommunen om når vi antar at byggesaken vil være ferdigbehandlet. Jeg ber rette vedkommende om å følge opp dette. I e-posten under utdyper du også hvordan du og familien har det etter brannen, og forteller at dere så langt ikke har opplevd å få noen bistand fra kommunen. Dersom dere ønsker noen å snakke med, eller annen form for sosial støtte, så si gjerne ifra om dette. Gode hilsener fra Nina Tangnæs Grønvold.»

«Det gjør inntrykk å høre om det dere har vært gjennom, og det er leit å høre at dere opplever mer motgang enn bistand», skriver kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold i en e-post til Kjetil Hagenes. (Ida Drønen)

– Bare snakk

Kjetil Hagenes sier til Demokraten at det var prisverdig med et raskt svar fra kommunedirektøren. Utover det står han fast på at kommunen mangler både empati og vilje til å løse saken hans omgående slik at husbyggingen kan påbegynnes umiddelbart:

– Det er bare snakk. Disse kommune-byråkratene lever helt sitt eget liv. De har ikke forstått at det er vi som er skattebetalere som finansierer jobbene deres for at innbyggerne i sin tur skal oppleve service. I denne saken er faktum at det har stått et hus på eiendommen i flere årtier. I stedet for å jobbe for en snarlig gjenoppbygging er byråkratene mer opptatt av KULA, LNF og hva det måtte være for å finne en kime til dispensasjoner, unntaksbestemmelser og hva det måtte være av spøkelser på høylys dag. Jeg kjenner jeg blir helt gal av måten kommunen behandler oss på. Realiteten er at vi skal bo på 16 kvadratmeter enda en vinter – ingenting annet. Så når huset er ferdig bygget opp vil det bli solgt, hvoretter vi flytter fra denne kommunen, sier en tydelig oppgitt Kjetil Hagenes til Demokraten.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold har blitt forelagt Kjetil Hagenes sine uttalelser og svarer følgende:

– Jeg har ikke ytterligere kommentarer, ut over det som er formidlet til Kjetil Hagenes, muntlig og skriftlig.

Skjerpes av lokalavisene

– På spørsmål om Hagenes-saken kan skade kommunens omdømme ved at mennesker som er i en krise står fram og forteller om en byggesak som ikke kommer til veis ende i rimelig tid, svarer kommunens kommunikasjonssjef Eivind Fjellstad dette:

– Vi jobber for at Fredrikstad skal være et godt sted å bo og leve. Av og til opplever folk at de ikke får den hjelpen fra kommunen som de ønsker seg. Vi er glade for at lokalmediene setter søkelys på dette. Det skjerper oss.

