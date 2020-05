Vi har snart kommet oss gjennom annerledesvåren 2020. Vi har hatt hjemmeskole, hjemmekontor og hjemmenasjonaldag. Nå står annerledessommeren 2020 for døren. For de fleste av oss skal sommeren tilbringes i Norge.

For moderne nordmenn er det uvant å sette planene om den spennende utenlandsferien på vent.

Tar vi et kjapt blikk tilbake i tid, er imidlertid ikke hjemmesommer så uvanlig. Mine besteforeldre hadde ikke vært i utlandet før i 1987.

Den våren brakk bestefar beinet i hotellobbyen på Kreta. Det ble med den ene gangen.

Ellers dro de gjerne på tur i fjellet med piknikkoffert eller på biltur til barna sine rundt om på Østlandet. Mine andre besteforeldre hadde telt, men var nok mest i kolonihagen sin.

Min manns besteforeldre tok bryllupsreisen sin fra Stavanger nedover Jæren – med sykkel. Jeg tror ikke de følte de gikk glipp av mye eller levde fattigere liv enn det jeg har gjort, jeg som har vært i 45 spennende land og i fire verdensdeler. Men de hadde kanskje andre forventninger enn meg?

Vi trenger ikke se bakover i tid engang. Det holder å løfte blikket.

80 prosent av verdens befolkning har aldri sittet i et fly. 37 prosent av EUs borgere har aldri satt sin fot utenfor eget land, og ser vi på det globalt er tallene trolig enda lavere. Det er vi som er unormale. Vi har lenge hatt tid og råd til å reise til utlandet.

Den lange og innholdsrike ferien vår er også forholdsvis ny. Da ferie ble lovfestet tidlig på 1900-tallet, var tanken at arbeiderne skulle få nye krefter til arbeidshverdagen som kom etterpå.

I 1936 fikk alle arbeidere rett til ni dagers ferie med lønn. Ikke før i 1964 fikk nordmenn fire uker lovfestet fri i året. I dag har vi fem deilige uker. Til å hente nye krefter. Til å oppleve noe nytt.

Til å se en annen utsikt enn den fra stuevinduet. Mange nordmenn reiser langt for rekreasjon og nye impulser.

Når var det egentlig vi fant ut at vi måtte dra så langt vekk for å få feriefølelsen? Mine besteforeldres kortreiste ferier var typiske for sin tid. Det var først på 1970- og 80-tallet at utenlandsreiser ble «allemannseie». Nordmenn fikk da muligheten til å reise på pakketur til «Syden» i Sør-Europa med fly.

Siden ble «Syden» utvidet til Afrika, Asia og Amerika.

På 2000-tallet ble flyreisene billigere enn noen gang. Vi har de siste tiårene flydd og reist internasjonalt og interkontinentalt som om vi var med i en konkurranse.

Jeg har blitt voksen i en tid der flyselskapene nærmest har kastet billige flyreiser etter meg, der folk rundt meg tar ovale weekender til New York, drar på juleferie til Thailand og på helgetur til London for å shoppe.

Vi har en forventning om at ferie skal inneholde en reise med fly, et land langt borte og en annen kultur. Dette har vært normalen frem til nå.

I år stopper viruset utenlandsplanene våre.

Neste sommer er trolig mye ved normalen igjen. Jeg håper pandemien snart slipper taket, men har et ønske om at ferieforventningene våre likevel endres de kommende somrene.

Kan det tenkes at hjemmeferien i år gjør at vi har lyst til å feriere mer bærekraftig også i 2021 eller 2022? Må vi til utlandet hvert år?

For er det mulig å finne frem til den gode samtalen i en campingvogn i Mandal? Kan man kjenne en snev av lykke en regnfull ettermiddag i Oslo? Kan det være at man i et telt i sommerregnet langs Hardangerfjorden senker skuldrene og får krefter til arbeidshverdagen som kommer etter ferien?

Kanskje er det nettopp ved ei krasafaren steinbu i Hallingdal at man innser at man ikke trengte å reise langt for å oppleve noe stort? Kan det også tenkes at man egentlig ikke savner sushi på restaurant i Japan når man spiser krabbe på en brygge på Kvitsøy?

Eller at den nybakte brunostskiva i Bø i Telemark smakte nesten like godt som en croissant på kafé i Brussel?

Jeg håper årets sommer kan gjøre at flere finner ut at man ikke trenger å reise jorden rundt for å få den gode følelsen av ferie og spennende opplevelser. Denne sommeren ligger foran oss som en gyllen mulighet!

Så kan det jo hende at du vil til varmere strøk sommeren 2021. Det kan hende at alt du drømmer om, er den sushien i Japan eller den fortauskafeen på kontinentet. Eller kan du du heller ta den Japan-turen om noen år og bli der lenger?

Sikkert er det i alle fall at vi ikke kan fortsette å reise slik vi gjorde før pandemien. Det er ikke bærekraftig.

Vi skal ikke å slutte å reise til utlandet, men vi kan reise på en annen måte. Vi kan reise sjeldnere og bli lenger. Droppe de mange svippturene og de ovale weekendene. Vi kan bli mer reisebevisste.

Vi kan toge mer, reise saktere, fokusere mer på å oppleve selve reisen. Og vi kan være bevisste på at det å feriere kortreist, slik så mange av oss gjør denne sommeren, er en del av løsningen for å få ned klimautslippene. Det trenger ikke bli en dårligere eller kjipere ferie selv om den kanskje er litt annerledes enn vi er vant med.

Jeg ønsker deg som leser mange gode øyeblikk i løpet av annerledessommeren 2020. Kanskje finner du lykken, roen og den gode opplevelsen et sted ikke så langt unna hjemmet ditt?