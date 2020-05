Ni av ti nordmenn planlegger bilferie i sommer. – Typisk norsk, sier ferieforsker.

Det er en undersøkelse gjennomført av Epinion på oppdrag fra Innovasjon Norge, som avdekker at koronafaste nordmenn nå vil ty til bilen, etter som feriereisen til Syden ikke kan gjennomføres.

– Vi vil nok få se en boost i campingturismen, også fordi antallet bobiler, campingvogner og fritidsbåter har økt mye, sier miljø- og ferieforsker Carlo Aall ved Vestlandsforskning.

Det er per dags dato over 210.000 registrerte camping-/bobiler og nesten 540.000 registrerte campingvogner i Norge, viser tall Dagsavisen har fått fra Statens vegvesen.

– Selve grunnfjellet

En avvikling av sommerferien på denne måten er nok noe reiselivet ikke håper på, tror Aall.

– Campingturisme innebærer at du tar med deg mat hjemmefra og sover gratis, og ikke spiser på dyre restauranter og overnatter på dyre hoteller. Men dette er selve grunnfjellet i de norske ferievanene. Den typiske ferien i Norge er å dra på biltur, til hytta eller til Syden, men det er først de seneste tiårene at fritidsreisene til Syden har eksplodert. Det samme er tilfellet med de korte turene, i form av blant annet ovale helger i europeiske storbyer.

Også koronaen i seg selv taler til bilens fordel i sommer.

– På grunn av smittefaren er nok en del bekymret for den kollektive reisen, men i privatbilen eller bobilen lukker du deg selv inne, sier Aall.

Fortsatte begrensninger i hvor mange passasjerer hvert tog og hver buss kan ta med seg, er noe annet som kan tilsi færre kollektive og flere «private» reiser denne sommeren.

– Bedrifters overlevelse

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge, bekrefter at «utreiseforbudet» til Syden i sommer, ikke vil få konsekvenser for på langt nær alle nordmenn.

– Nordmenn har alltid feriert mest i eget land. 70 prosent av alle ferier i løpet av året er i Norge. Vi reiser tradisjonelt for å besøke venner og kjente, eller på hyttetur, opplyser hun i en pressemelding om den nye undersøkelsen fra Innovasjon Norge.

Der svarer også om lag seks av ti at de nå planlegger norgesferie. Nær tre av ti sier de vil utsette ferien til de kan reise til utlandet igjen.

I løpet av en vanlig sommer medfører reiser motsatt vei, fra utlandet til Norge, om lag 7,7 millioner overnattinger i Norge.

– De norske gjestene vil på langt nær dekke opp for tapet av internasjonale gjester, men være avgjørende for mange bedrifters overlevelse, påpeker Holm.

– Folkevogn med telt

Aall tror det vil kreve svært «kreative overtalelser» å få norske turister i Norge til å oppføre seg som utenlandske turister her til lands, når det gjelder pengebruken.

– Det vil nok ikke bli lett å overtale nordmenn til for eksempel å betale 5.000 kroner for en guidet tur på Hardangervidda, når så mange av oss er vant til at det å bruke naturen på denne måten er gratis, sier Aall.

Noe annet kan bli tilfellet for en del av campingplassene, tror han.

– En folkevogn med telt på taket er et bilde på den gamle ferieformen. Nå er campingplasskulturen todelt. Du har campingplassene med høyere standard og så dem som gradvis forfaller. Men de godt drevne campingplassene vil nok oppleve en boost i sommer, tror Aall.

– Forbløffende mange

På sin vei til campingplassene vil de norske bilturistene kunne få seg man en positiv overraskelse, tror Per Roger Lauritzen, veibokredaktør i NAF, Norges Automobil-Forbund.

– I hver eneste norske kommune er det turmål. Hele Norge byr på glimrende muligheter. Med restriksjoner i kollektivtrafikken vil bilen være et utmerket hjelpemiddel til å komme seg rundt, sier han.

– Hvordan bør bilferien legges opp?

– Det må være opp til den enkelte og hva du ønsker å oppleve, om det nå er stavkirker, festninger, muligheter til friluftsliv eller et sted å bad. Men det finnes forbløffende mange muligheter også i nærområdene. Ofte er det ikke nødvendig å reise langt for å finne de gode plassene, svarer Lauritzen.