Partiet er blitt større enn Ap fordi det har satt sitt program på vent til koronakrisen er over.

«De stjal våre klær mens vi badet», sa Høyres leder Jan P. Syse om Ap på 1980-tallet. I dag kan Ap-leder Jonas Gahr Støre si om Høyre at «de stjal våre klær da krisen kom».

Til tross for at landet har en statsminister fra Høyre, er det mange år siden det har vært ført så lite Høyre-politikk og så mye sosialdemokratisk politikk som nå. Jonas Gahr Støre har rett når han i et intervju med Dagbladet mandag hevdet at klassisk Høyre-politikk var det første som røyk i møtet med krisen.

Det er innført kriselover i strid med konservativ tenkning. Regjeringen har sprengt handlingsregelen og hentet ut flere titall oljemilliarder til helsevesenet og det private næringslivet.

Statens og kommunenes andel av økonomien vokser som aldri før. Høyre har lagt til side en haug med kjepphester. Fritt sykehusvalg er stanset. Det foreslåtte kuttet i den kommunale eiendomsskatten er lagt bort.

Frislippet i taxinæringen som vile ha gjort enda flere drosjesjåfører arbeidsløse, er også lagt vekk. Fritt skolevalg ser ut til å falle bort. En syltynn regionreform blir stadig tynnere.

Høyrepolitikk virker ikke i tøffe tider. Da må verktøyene i den sosialdemokratiske verktøykassa hentes fram. Slik har det alltid vært fra «de harde trettiårene» til børskrakket i 1987 da ledigheten ble møtt med offensiv motkonjunkturpolitikk.

Da de store privatbankene kollapset under bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet, måtte staten overta bankene. Det var også sosialdemokratisk politikk som fikk landet gjennom finanskrisen for noen år siden.

Det er bra at Solberg-regjeringen møter koronakrisen med sosialdemokratiske virkemidler. Men vi vil minne om at venstresiden er bedre til å føre sosialdemokratisk politikk enn høyresiden.