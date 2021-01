Det nasjonale skjenkeforbudet har skapt heftig debatt landet rundt.

Restaurant- og bareierne fortviler. Tusenvis av ansatte er uten arbeid. Støtten til serveringsstedene er ikke tilstrekkelig til å hindre et mulig konkursras i bransjen. Innbyggerne i mindre kommuner med svært liten smitte, har store problemer med å godta at de skal pålegges et forbud på grunn av høyt smittetrykk i store kommuner med mange innbyggere.

Frustrasjonen er forståelig, ikke minst fordi helsemyndighetene er uenig om skjenkeforbudet. Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet til at det kan oppheves. Helsedirektoratet mener at skjenkestoppen av smittevernhensyn må forlenges i 14 dager. De forskjellige rådene fra smitteekspertene gjorde regjeringen usikker på hva som er riktig og hva den bør gjøre med skjenkeforbudet.

Regjeringen gjorde det som politikere ofte gjør når det er uenighet, nemlig å lage et kompromiss.

Skjenkeforbudet skal vare en uke til. Da skal det opp til ny vurdering. Ingen vet om forbudet da blir opphevet eller forlenget. Usikkerheten om framtida vil øke blant bedriftene og de ansatte. Det er uansvarlig å holde folk på pinebenken på denne måten.

Uenigheten blant helsetoppene om skjenkeforbudets betydning for smitten, gjør at befolkningen mister tiltroen til vedtaket. Forutsetningen for at folk skal slutte opp om de strenge smitteverntiltakene, er at de helsemessig er godt begrunnet.

Det nasjonale skjenkeforbudet er ikke det.

Folk forstår ikke hvorfor man ikke kan få en øl til maten når serveringsstedet overholder bestemmelsene om å holde avstand, håndvask og munnbind. Det nasjonale forbudet bør avskaffes. Den enkelte kommune må få avgjøre om det skal være skjenkeforbud. Det er fornuftig siden smittetrykket er ulikt mellom landsdelene. Et nasjonalt forbud mot alkoholservering etter klokka 22 er derimot klokt. Næringen og publikum kan leve med det.