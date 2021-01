Onsdag avla Joe Biden sin ed som USA 46. president. Umiddelbart gjøv han løs på det første og største av mange problemer: Koronakrisen som i løpet av februar vil ha krevd en halv million menneskeliv i USA.

Den nye administrasjonen har resolutt tatt tak i pandemien og har klasket en 200 siders plan i bordet.

Men grepene er ikke oppsiktsvekkende i sin natur, de er selvfølgelige. Biden øker nasjonal produksjon av utstyr knyttet til pandemibekjempelse, øker testkapasiteten og innfører påbud om masker på transportmidler mellom statene. Det er også planer for massiv folkeopplsyning om vaksinen og for bedre datainnhenting.

Trump-administrasjonens inkompetanse er avdekket på mange felt, men dens evne til å takle en slik nasjonal krise minner aller mest om en total kollaps. Den jobbet hardt for å framskaffe en vaksine, men ignorerte jobben med å få den ut til folk. Den mektige, rike føderale ledelsen overlot for mye av ansvaret til delstatene i en tid der koordinering via Det hvite hus var nødvendig.

Trumps manglet de fleste egenskaper for å bli president.

Koronaepidemien understreker hvor sentralt dette embetet er i gjennomføringen av nasjonal politikk. Amerikanske presidenter er ikke gallionsfigurer, de er operative ledere. Midt i en nasjonal unntakstilstand, brukte presidenten sine timer på å spille golf. Trumps håndtering av pandemien er en historisk skandale og har med stor sikkerhet kostet mange amerikanere livet. Han sviktet i sin mest elementære oppgave.

Biden gjør nå det åpenbare. Han setter inn USAs kjempekrefter i bekjempelsen av viruset. Biden har meldt USA inn igjen i WHO – Verdens helseorganisasjon, som Trump i fjor våres meldte landet ut av i et panisk forsøk på å dekke over egen tilkortkommenhet. USA følger nå i fotsporene til restene av verden, lærer av erfaring og tar grep. Dessverre for de mange døde, er det ti måneder for sent.