– Nei, jeg så ikke på Joe Bidens innsettelsesseremoni på TV. Jeg hørte ikke på talen hans heller. Jeg hadde andre og viktige ting å gjøre den dagen. Joe Bidens innsettelse var ikke noe jeg prioriterte så veldig høyt i hverdagen min, sier Austin Rasmussen, som er vokst opp i Alaska og Arizona, men nå bor i Drammen.

Han er styreleder for Republicans Abroad Norway, de amerikanske republikanernes norske avdeling. Men selv om den ellers politisk veldig interesserte Rasmussen ikke tilbrakte dagen foran TV-en for å se hjemlandet feire innsettelsen av en ny president, forsikrer han at han fulgte nyhetsoppdateringene på TV. Han leste dessuten en skriftlig versjon av Joe Bidens tale, og så noen klipp av den etter at barna hadde lagt seg.

Tror ikke på «unity»

Så Rasmussen vet godt at Bidens hovedpoeng i talen var en innstendig bønn om «unity», enhet, og at han ønsker å samle folk i USA, både demokrater og republikanere. For greier de å samle seg, greier de også de store utfordringene USA nå står overfor, sa Biden.

– Når Joe Biden snakker om «unity», så er det mest en PR-strategi. Jeg syns det lyder hult og tomt, og jeg tror ikke han har en genuin intensjon om å forene dem som ikke stemte på ham med dem som gjorde det, sier Rasmussen.

Han har heller ikke så mye håp om at Biden vil greie å forsone det splittede USA.

– Vi har kommet til et punkt der det ikke lenger er konsensus om hva som er amerikansk kultur eller amerikansk historie. Vi er vel enige om at USA er en stor nasjon som er grunnlagt på gode verdier, men demokratene og venstresiden fremstiller nå USA som en rasistisk, ond nasjon. De prøver dessuten å revidere historien vår. Når det er slik, er det en lang, lang vei å gå før du kan snakke om «unity».

– Det har blitt sagt så mye negativt i politikken de siste fire årene. Demokratene har beskyldt republikanerne for å være rasister, blant annet, og media har gjerne vært på demokratenes side. De brukte flere år på å etterforske Trumps valgresultat, og gjorde alt for å kvitte seg med hans administrasjon, sier Rasmussen til Dagsavisen.

En god dag?

Han nøler med å svare på om hans syns 20. januar 2021 tross alt ble en god dag for USA.

– Det var en god dag for USA i den forstand at vi fikk en innsettelse og en fredelig overlevering av makt. Dette burde være viktig for alle i et demokrati. Men fortsatt syns jeg det er for mange ubesvarte spørsmål, om valget og om Bidens intensjoner. Jeg er ikke spesielt begeistret for Biden, og hans videre agenda bekymrer meg. Men jeg ønsker ham lykke til, i den forstand at jeg ønsker at USA skal lykkes, sier Rasmussen.

– Jeg respekterer valgresultatet, med noen reservasjoner og skepsis, men jeg har ikke sett nok bevis på at valget ble stjålet. Men jeg er skeptisk til visepresident Kamala Harris og det hun står for politisk i Senatet, fortsetter han.

Opptøyene i Washington tidlig i januar mener han følgende om:

– Når det gjelder stormingen av Kongressen, så er det et utrolig kompleks sak, med tragiske dødsfall. Jeg avventer etterforskningen av hva som egentlig skjedde der, hva som trigget dem, og hvordan det ble slik, sier Rasmussen, som tidligere har sagt at han forstår at Trump-tilhengerne var rasende på valgresultatet.

Forstår Trump

Han kan også godt forstå at Donald Trump ikke møtte opp på innsettelsesseremonien, selv om det er tradisjon.

– Demokratene brukte de siste ukene av hans presidentskap til å bestemme at han skal stilles for riksrett. Hvis jeg var i hans sko, ville jeg også heller reist til Florida, sier Rasmussen, som tross alt syns Trump fikk til noe bra som president.

– Men han kunne brukt sin «lame duck»-periode, sin siste tid som president, på en bedre måte. Han skulle latt advokatene sine ta seg av de rettslige sidene av valget, og fokusert på andre ting. Han kunne for eksempel benådet Julian Assange, eller fått soldater hjem fra krigsområder, sier Rasmussen, som har fått mange spørsmål i Norge om Trump de siste fire årene.

– Om du spør om jeg er lettet over at jeg nå slipper å bli spurt om Trump, så betyr ikke akkurat det så mye fra eller til fra meg. Men det er en lettelse i den forstand at jeg håper folk nå får en interesse for det republikanske partiet, og får et balansert syn på den andre halvparten av det amerikanske folket. Jeg håper også pressen ser dette som en sjanse til å ta igjen tapt troverdighet, og ikke bare oppføre seg som et PR-byrå for demokratene.

Gråt av glede

For Jonathan Roth, lederen for Democrats Abroad Norway, ser verden ganske annerledes ut dagen etter Joe Bidens store dag. Han så selvsagt hele Joe Bidens innsettelsesseremoni på TV, og han innrømmer at han spontant brast i gråt i ren lettelse og glede.

– Det er faktisk vanskelig å sette ord på hvordan det er å våkne opp dagen etter innsettelsen, og vite at vi nå har en kompetent, pålitelig president i USA igjen, sier Roth til Dagsavisen.

– Jeg kommer foreløpig bare på ordet «lettelse», og så vil sikkert de andre følelsene komme etterhvert, når dette har sunket mer inn. Det er i alle fall en utrolig lettelse å ikke lenger nervøst måtte sjekke nyhetene på mobilen: «Hva har han funnet på nå?» «Hvem er skyteskiven i dag, hvem blir utsatt for angrep, hvilken sprø presidentordre vil han komme med?» Nå trenger jeg ikke sjekke nyhetene lenger, for nå styres vi av en person med 50 års erfaring fra politikk og samfunnsliv, en som virkelig bryr seg om landet sitt. Vi trenger ikke bekymre oss mer, sier Roth.

Kaotisk og smertefullt

Demokraten syns særlig de siste månedene har vært ille.

– Det har vært kaotisk og smertefullt, og vi har alle vært anspente og på vakt: Hva vil skje nå? Vil valget bli godkjent? Så kom stormingen av Kongressen, og vi fryktet mer vold i gatene. Jeg føler det som om vi holdt på å miste landet vårt. USA var som en bil som har mistet kontrollen på veien, vi skjente fra side til side, uten styring, sier Roth, som er fra New York.

– Vi amerikanere er jo ellers veldig patriotiske, på godt og vondt. Slik dere i Norge heier på langrennsløperne deres i OL, slik føler vi det når vi ser flagget vårt på ett eller annet. Men Trump har vendt oss mot hverandre, gjort oss mistroiske, anspente, konspiratoriske og splittet. Det ble en slags «uncivil war», som noen har kalt det. Jeg tror ikke vi har vært så på tuppa siden Pearl Harbour, sier Roth, som legger til:

– Formelt sett fikk vi en fredelig overføring av makt, men jeg er ikke enig i at den overgangen var så fredelig. Det er tull, den ble alt annet enn fredelig. Trump godtok aldri valgresultatet, Kongressen ble stormet, det ble en opprivende debatt om riksrett, Trump møtte ikke opp på innsettelsen. Selv om demokratiet vant, så vil jeg ikke kalle det fredelig i det hele tatt, sier Roth, som likevel gjerne vil tro at Biden greier å forsone partene i sin presidenttid. Han tror ikke de mest ihuga Trump-tilhengerne teller mer enn 12-15 prosent av befolkningen.

– Som Biden sa det i talen sin: Så lenge mange nok av oss går sammen, så kan vi prøve å få resten med etter hvert.

