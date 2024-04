Det sårbare samfunnet

Luftrommet over Sør-Norge ble helt stengt torsdag morgen. Ifølge Avinor skjedde det som følge av en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral. I forrige uke stanset all togtrafikk i hele landet etter en signalfeil.

Begge tilfellene viser tydelig at samfunnet vårt er sårbart. Det meste fungerer bra i Norge, men det er ofte bare detaljer som kan få alt til å stanse opp.

Det skal ikke mer til enn to datasystemer som ikke snakker sammen for å lamme all flytrafikk i landet vårt.

Avinor understreker at feilen hos Oslo Kontrollsentral ikke skyldtes dataangrep, altså at det ikke var aktører med skumle hensikter sto bak. Feilen skal ha skyldtes at to datasystemer ikke snakket sammen. Mer skulle det altså ikke til før all flytrafikk var satt på bakken.

I fjor sommer ble en jernbanebru på Dovrebanen tatt av ekstremværet Hans. Det er fortsatt ikke jernbaneforbindelse på hovedlinja mellom Trondheim og Oslo, drøye åtte måneder senere.

Vi har lenge latt oss selv tro at vi lever i en verden der vi kan kontrollere det aller meste. Hendelser som torsdagens flystans minner oss på at det ikke alltid er tilfellet.

Dette har regjeringen Støre forsøkt å innprente i befolkningen helt siden Vladimir Putin invaderte Ukraina i 2022: Verden er et farligere sted nå – og vi er sårbare. Da totalberedskapskommisjonen leverte sin rapport i fjor sommer fikk den det talende navnet «Nå er det alvor».

Også vi moderne mennesker er underlagt krefter vi ikke kan kontrollere. Ekstremvær, pandemi, propper i de globale forsyningslinjene, en krig i Europa som påvirker alt fra matsikkerheten vår til energiprisene. Det er mye som kan få samfunnet til å skjelve.

Noe av sårbarheten henger paradoksalt sammen med framskritt og utvikling. Digitaliseringen har gjort at det et mulig å slå ut livsnødvendig infrastruktur i stor stil. Elektrifiseringen av Norge er positiv fra et klimaperspektiv, men hvordan er vi rustet om strømmen går?

Vi kan ikke gå rundt å være redde for katastrofescenarioer hele tiden. Det er likevel verdt å reflektere rundt samfunnets sårbarhet, og vår evne til å sørge for at det aller mest basale og nødvendige fungerer i en krise.

Den sittende regjeringen tar heldigvis situasjonen på alvor, og lover en storstilt satsing på å øke beredskapen, både sivilt og militært. Denne uka ble det klart at Norge skal arrangere en nasjonal øvelse for digital sikkerhet til neste år, for å teste robustheten vår.

Det er bra. For det skal ikke mer til enn to datasystemer som ikke snakker sammen for å lamme all flytrafikk i landet vårt.

