Liv og lære i politikken

Fredag fikk Ap-nestleder Jan Christian Vestre en ny rolle i regjeringen. Han gikk fra å være næringsminister til å bli helseminister. Alt var såre vel en kort stund, inntil Aftenposten fant tegn til gamle politiske «synder».

Det viser seg nemlig at familieselskapet Vestre AS har inngått privat helseforsikring til sine ansatte. Vestre kunne ikke, på stående fot fredag, svare på om dette skjedde mens han var sjef for møbelprodusenten. Mandag fant TV 2 ut at svaret er ja. Vestre hadde tegnet helseforsikring til sine ansatte i 2018. Selv ble han også forsikret gjennom denne ordningen.

Helseministeren ser ikke noe galt at bedrifter inngår slike avtaler, i dialog med de ansatte. Men samtidig poengterer Vestre at velferdsstaten skal være den viktigste og beste helseforsikringen vi har i Norge. «Derfor er min jobb som helseminister å sørge for at våre felles helsetjenester av høy kvalitet», sa Vestre mandag.

Det er om lag 800.000 nordmenn som har privat helseforsikring. De fleste av disse er tegnet av bedrifter som sine ansatte. Vestre tolker det store antallet «som et uttrykk for at for mange er usikre på om de får den hjelpen de trenger i det offentlige».

Jan Christian Vestre får en klam omfavnelse.

Da Ap gikk til valg i 2021 markerte partiet tydelig motstand mot private helseforsikringer. I den politiske plattformen lover regjeringen å innføre en omsetningsavgift på private helseforsikringer. Hensikten er å forhindre en todeling av helsevesenet og redusere bruken av private helseforsikringer. Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum er usikker på om en slik avgift vil ha ønsket effekt.

Jan Christian Vestre får en klam omfavnelse fra borgerlige politikere. Venstres Alfred Bjørlo regner med at Vestre nå skrinlegger planen om en egen «straffeavgift» for privat helseforsikring. Regjeringen bør i stedet følge vedtatt politikk; anstrenge seg det ytterste for å gjøre Bjørlos håp til skamme.

Det er overraskende at Jan Christian Vestre ble tatt på senga fredag. Statsministerens kontor har tydeligvis også sviktet ved ikke å sjekke ut om de ansatte i Vestre AS er helseforsikret. Det bør være samsvar mellom liv og lære.

Det store omfanget av private helseforsikringer er et nederlag for dagens velferdsstat, og spesielt for sosialdemokrater. Det eneste som taler til Vestres forsvar, er at han som bedriftsleder innfridde de ansattes ønsker. Men det er en fattig trøst.

