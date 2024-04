Gravskjending og antisemittisme

I helga ble flere graver på den jødiske gravlunden i Trondheim vandalisert. Vi vet fra før at mange norske jøder gir uttrykk for at de er utrygge om dagen. Det er opprørende og uakseptabelt, og må bekjempes med alle midler.

Den tiltakende antisemittismen i det norske samfunnet må røskes opp ved roten.

Den økende utryggheten for norske jøder er uløselig knyttet til Israels brutale krigføring mot palestinerne i Gaza. Vi har deler mange nordmenns skrekk og sorg over det som skjer i Midtøsten, men vi ønsker å understreke med all mulig tydelighet: Dette er ikke norske jøders skyld og ansvar.

De få jødene som bor i Norge er som nordmenn flest: Noen støtter Israels krigføring, andre synes den er avskyelig. Men én ting deler de trolig, alle som en: Frykten for antisemittismens stygge ansikt. Her har vi alle et ansvar for å stå imot og vise vår avsky. Og slå fast uten den minste tvil:

Det er helt uholdbart å ty til vandalisme, trusler og hatretorikk mot norske jøder, uansett hva man måtte mene om Israels statsminister Benjamin Netanyahu og det israelske lederskapet.

Statsminister Jonas Gahr Støre reagerte på gravskjendingen i Trondheim med å slå fast følgende: «Jeg understreker at vi ikke skal hente konflikten fra Midtøsten hjem hit til Norge og gjøre den til konflikt mellom mennesker her i landet».

Det er kloke ord, som vi gjerne gjør til våre. Og det er ord som innebærer at det gjelder å holde tunga rett i munnen: Jødehatet finnes i Norge, og må bekjempes, helt uavhengig av det grusomme som skjer i Midtøsten.

Samtidig er det viktig å ikke sause sammen kritikk av staten Israel med antisemittisme, slik forsvarere av staten Israel altfor lett tyr til. Det er ikke å nøre opp under antisemittisme eller å piske opp stemningen mot norske jøder å fordømme Israels krigføring i Gaza.

Vi mener at Israels krigføring på ingen måte er proporsjonal, at den er en forbrytelse og må opphøre straks. Det israelske lederskapet må stilles til ansvar for det de har gjort. Men vi er like selvsagt helt klare på at dette ikke er norske jøders ansvar.

Og på at den tiltakende antisemittismen i det norske samfunnet må røskes opp ved roten.

