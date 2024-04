I forrige uke ble det arrangert demonstrasjoner over hele landet for en ny samtykkelov. Norge er i dag det eneste skandinaviske landet som ikke har en slik lov som gjør det klart at det før sex skal uttrykkes eksplisitt at begge parter er interessert.

Som demonstrantene høylytt ga uttrykk for: Det er på høy tid at også vi nå får på plass en slik lov.

Det er faktisk så enkelt og så vanskelig: Bare ja betyr ja.

Den politiske prosessen har pågått lenge, men det er fortsatt ikke enighet om hva en samtykkelov faktisk skal inneholde. I 2019 ble det satt ned et råd som skulle gjennomgå hele lovkapittelet om seksuelle lovbrudd. Regjeringen varslet høsten 2021 at det vil komme en samtykkelov, og for nokså nøyaktig et år siden var høringsrunden ferdig på lovforslaget fra straffelovrådet.

Fortsatt er ikke loven vedtatt. Flere organisasjoner og partier mener at utkastet til samtykkelov ikke går langt nok. Forslaget til straffelovrådet legger nemlig ikke opp til at det kreves uttrykt samtykke.

Dermed vil vi ende opp med straffelov som ikke entydig fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt, hevder kritikerne. Det står i motsetning til Danmark, Sverige og Finland, der voldtekt blir definert som å ha seksuell omgang med noen som ikke har samtykket til det, eller som ikke deltar frivillig.

Dette er en vanskelig debatt. Fra flere hold hevdes det at en samtykkelov vil føre til flere uriktige domfellelser, og dessuten innebærer å kriminalisere mannlig seksualitet. Det er et viktig perspektiv.

Vi støtter likevel arbeidet med en samtykkelov, og har forståelse for frustrasjonen over at forslaget som ligger på bordet i dag ikke går langt nok. En tydeliggjøring av at det kreves samtykke før sex vil kunne ha en preventiv effekt, og på sikt bidra til en holdningsendring.

En samtykkelov vil tydeliggjøre at en person er seksuelt utilgjengelig med mindre det uttrykkes et samtykke til sex. Det er en helt nødvendig bevisstgjøring, og enda mer i en tid der unge mennesker blir eksponert for til dels grov pornografi på nett. Det kan gi mange urealistiske forventninger til hva sex er, og hva man kan forvente av en partner.

