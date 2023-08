Det er ingen tvil om at regjeringen Støre er skadeskutt

Fredag måtte statsminister Jonas Gahr Støre (Sp) gå enda en runde over slottsplassen med atter nye statsråder.

Like før ferien var det Anette Trettebergstuen (Ap) som skulle erstattes som kulturminister med Lubna Jaffery (Ap). Nå var det tidligere landbruksminister Sandra Borch som skulle overta som forskning- og høyere utdanningsminister etter Ola Borten Moe, mens Geir Pollestad (alle tre Sp) får tillit som ny mat- og landbruksminister.

Borten Moe har ristet i de trærne som kunne ristes

Bakgrunnen er mørk: Habilitetsspørsmål og tillitsbrudd. Det er en skakkjørt regjering Støre som går løs på en ny høst. Det er heller ingen tvil om at Ola Borten Moe er en politiker hvis fravær vil merkes.

Statsminister Støre har likevel grunner til å se positivt på gårsdagens rokade.

Ola Borten Moe var kontroversiell som statsråd. Han ble erklært uønsket på campus av studenter i både Oslo og Bergen. Studentmiljøene har uttrykt ønske om en mer kompromissvillig statsråd på feltet, som er villig til å gå i dialog med fagmiljøene. Det samme ropet høres fra forskningsmiljøene.

Det er grunn til å tro at Sandra Borch vil være langt mer lydhør enn sin forgjenger. Nordnorske Borch kan være tøff i klypa, men har et litt annet vesen enn trønderen Borten Moe. Det vil kunne bety at tonen blir litt mer dannet mellom fagmiljøene og regjeringen enn tilfellet tidvis har vært under Støre-regjeringens to første år.

Et annet argument som peker i samme retning, er at Borten Moe har ristet i de trærne som kunne ristes. Senterpartiet har allerede gjort seg bemerket på forskningsfeltet, og regjeringen har allerede kuttet utgiftene til noen av mest råflotte nybyggene i sektoren.

Nå blir det opp til Sandra Borch å styre mer enn å provosere. Det vil trolig gå fint. Borch vil nok være et sterkt kort for regjeringen – som hun også har vært det i landbruksdepartementet.

Hennes arvtaker der bør ikke innebære noe brudd med dagens linje. Geir Pollestad har vært et av de sikreste kortene til Senterpartiet utenfor regjering, og et helt naturlig valg som statsråd nå.

Det er ingen tvil om at regjeringen Støre er skadeskutt. De to påtroppende statsrådene er trygge valg i en vanskelig tid for regjeringen.

