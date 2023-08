Russisk kynisme

Nylig trakk Russland seg fra avtalen som sikrer eksport av ukrainsk korn via Svartehavet. Den ble forhandlet fram av Tyrkia og FN og har sikret verden 22,5 millioner tonn korn. Dette har vært et viktig bidrag til å holde matvareprisene nede, og redde tusenvis av mennesker fra sultedøden.

Russland forklarer sin uvilje mot å videreføre kornavtalen med at den ikke sikrer russiske landbruksvarer tilgang til verdensmarkedene, og krever lettelser i sanksjonene. Få bør være overrasket over at Russland på denne måten tar i bruk sult som våpen i kampen mot Ukraina, og det er utvilsomt også et tegn på økende desperasjon fra russisk side. Putins vilje til å krysse enhver moralsk grense for å få det som han vil er blitt mer og mer klar etter hvert som krigen har utviklet seg.

[ Angrepet på Moskva: – Vil undergrave regimet ]

Russlands handlinger etter at avtalen ble sagt opp overgår likevel det meste når det gjelder brutal kynisme. Ukrainske kornlagre og utskipningsanlegg er systematisk blitt bombet, og ukrainerne anslår selv at det har ødelagt 180.000 tonn med korn. Slike tall må alltid tas med en nype salt, men den russiske bombingen er godt dokumentert.

Målene er i stor grad anlegg uten militær verdi, og hensikten er åpenbart å hindre eksport av korn. Det vil raskt kunne føre til matmangel i en rekke afrikanske land. Bombingen skjer samtidig som Putin møter afrikanske ledere og med glatt ansikt forsikrer dem om Russlands solidaritet.

FN og Tyrkia har uttrykt et ønske om å videreføre deler av korneksporten via Svartehavet, men det er vanskelig når skipene risikerer å bli senket av russerne. EU har også åpnet for økt korneksport via landkorridorer, blant annet til havner langs Kroatias adriaterhavskyst, så vel som transport på Donau.

Russernes svar har ikke overraskende vært angrep på den infrastrukturen som leder til Donau. Putin virker å være helt bestemt på å bruke sult som våpen i sin angrepskrig. Det moralske fallet blir dypere og dypere for det russiske regimet.

[ Putin sier Ukrainas motoffensiv har mislyktes: – Fiendens forsøk har feilet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen