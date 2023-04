Stortinget krever pause i elektrifiseringen

Equinor har søkt om å få elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest, med kraft fra strømnettet på land. Det har utviklet seg til å bli en kontroversiell sak.

Nå ber et flertall på Stortinget regjeringen om å revurdere.

Norge skal og må kutte utslipp. Men vi må ta grundige diskusjoner om hvordan vi best kan gjøre det

Konkret vil stortingsflertallet, bestående av samtlige opposisjonspartier, tvinge regjeringen til å gjøre egne vurderinger av om det er mulig med karbonfangst og -lagring (CCS) på gassanlegget på Melkøya i stedet for å kutte utslipp ved elektrifisering.

Equinors prosjekt vil innebære at gasskraftverket på anlegget blir lagt ned. Det er i tråd med vedtatt politikk: Vi skal elektrifisere sokkelen for å kutte utslipp fra olje- og gassproduksjon.

Problemet er at vi går mot kraftunderskudd, kanskje allerede om noen år, ifølge oppdaterte prognoser. Da er det et åpent spørsmål om kraften best brukes på sokkelen, eller om den kommer bedre til nytte andre steder.

Situasjonen i nord er spesielt utfordrende. Elektrifisering av Melkøya vil legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge. Det er derfor fornuftig av flertallet på Stortinget å be regjeringen om å gå en runde til i saken.

Equinor hevder at det vil bli altfor dyrt med karbonfangst og -lagring av utslippene fra gasskraftverket. Selskapet anslår at det vil koste 37 milliarder kroner å installere et CCS-anlegg på Melkøya. Elektrifiseringen er beregnet å koste 13,2 milliarder kroner.

Fremskrittspartiet Terje Halleland, som stilte det såkalt løse forslaget i Stortinget som opposisjonen sluttet seg til, understreker at dette ikke er et klarsignal for CCS, men et forsøk på å åpne for alternative løsninger til elektrifisering fra land.

Også partiene til venstre for regjeringen støtter forslaget. Senterpartiets landsmøte vedtok i mars å si nei til elektrifisering, så regjeringen er splittet i spørsmålet.

Dermed er Melkøya-prosjektet i spill. Det er nødvendig med en liten tenkepause. Norge skal og må kutte utslipp. Men vi må ta grundige diskusjoner om hvordan vi best kan gjøre det.

