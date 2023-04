Vindkraft må skattlegges

Regjeringen vil innføre en grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Et forslag om dette er sendt på høring, og det har kommet mange kritiske innvendinger. Det endelige opplegget bør justeres, men prinsippene må stå fast. Og så bør politikerne samle seg om et bredt kompromiss som står seg over tid. Da kan det skapes forutsigbare rammevilkår slik at det blir fart på utbyggingen av ny vindkraft på land. Under Erna Solbergs regjeringsperiode ble det nærmest full stopp.

Ap/Sp-regjeringen legger opp til at en større andel av verdiene som skapes ved bruk av våre felles naturressurser skal komme lokalsamfunn, kommuner og fellesskapet til gode. Det er begrunnelsen for å innføre grunnrenteskatt på vindkraft. Prinsippene er lik de som i årtier har omfattet vannkraften og petroleumsressursene. Den siste tids dragkamper om grunnrenteskatt på lakseoppdrett og vindkraft handler om det samme.

Skatteregimet må gi medvind.

Det vil bli stort behov for mer fornybar kraft i årene framover. For å klare å gjennomføre det grønne skiftet må fossil energi erstattes med utslippsfri energi. Vindkraft på land er den billigste og raskeste måten å lykkes med det på. Det er til dels stor lokal motstand mot å få vindmøller i vår bakgård. Derfor må fellesskapet, og da spesielt det lokale, belønnes for å stille landområder til disposisjon for vindmøller.

Det er stor politisk strid om hvordan grunnrenteskatten på fiskeoppdrett skal innrettes. Høyre har sagt plent nei til regjeringens modell. Derfor blir det dessverre ikke noe bredt forlik om denne politikken. Regjeringen må forhandle med SV om saken. Når det gjelder grunnrenteskatt på vindkraft, ser det imidlertid ut til å kunne bli en samlende løsning. Senterpartiets Geir Pollestad ønsker bredest mulig politisk enighet. Høyres Nikolai Astrup stiller seg positiv til et bredt forlik.

Pollestad sier at regjeringspartiene vil lytte til innspillene som har kommet. Han er villig til å justere innretningen og poengterer at det ikke har gått prestisje i å låse seg helt til modellen som er beskrevet. «Vi legger ikke fram en skatt med den hensikt at bedriftene skal gå konkurs, og vi vil gå grundig inn i dette», sier Pollestad til E24. Derfor er det blant annet viktig at skatten baserer seg på reelle framtidige strømpriser, og ikke dagens rekordhøye priser.

Våre fremste folkevalgte finner trolig en omforent løsning som tjener både vindkraftbransjen og samfunnet på en god måte. Her er det ingen motsetning. Alle er tjent med at vi får full fart på vindmøllene og at det blir flere av dem. Skatteregimet må gi medvind.

