Irans president åpner for dialog med USA – sier Israel prøvde å likvidere ham

– Jeg har tro på at vi i svært stor grad kan løse våre uenigheter og konflikter med USA gjennom dialog og samtaler, sier Pezeshkian til den konservative amerikanske podkasteren.

Intervjuet ble publisert mandag, få timer før USAs president tok imot Israels statsminister i Det hvite hus, og under en måned etter at Israel 13. juni gikk til angrep på Iran. Flere av Irans militære toppledere og atomforskere var blant de over 900 menneskene som ifølge myndighetene drept i løpet av tolv dager med massiv israelsk bombing.

Israel gikk til angrep to dager før Iran og USA skulle møtes til en ny runde med atomforhandlinger, og samtalene om en ny atomavtale ble dermed lagt på is.

– De prøvde, ja. De handlet deretter, men de mislyktes, svarer Pezeshkian på spørsmål fra Carlson om han tror Israel prøvde å drepe ham.

– Det var ikke USA som sto bak forsøket på å ta livet av meg. Det var Israel. Jeg var i et møte … de prøvde å bombe området der vi holdt det møte, sier presidenten ifølge en oversettelse av intervjuet fra persisk.

Trusler mot Khamenei

Iran gjengjeldte de israelske angrepene med en rekke drone- og rakettangrep, som til sammen drepte 28 mennesker i Israel, ifølge myndighetene.

Under tolvdagerskrigen gjennomførte Israel og USA omfattende luftangrep mot iranske atomanlegg i Fordo, Isfahan og Natanz. En våpenhvile mellom Iran og Israel trådte i kraft 24. juni etter en kunngjøring fra USAs president Donald Trump.

16. juni hadde Israels statsminister Benjamin Netanyahu ikke utelukket at det forelå planer om å likvidere Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei. Han sa at det ville ha «avsluttet konflikten» etter at det kom meldinger om at Trump hadde satt ned foten for et slikt attentat.

Dagen etter sa Trump at USA vet hvor Khamenei er, at han er et lett mål, men at han foreløpig er «trygg».

– Ikke Amerikas krig

I intervjuet med Carlson anklager Irans president Netanyahu for å forfølge sin egen agenda med «evig krig» i Midtøsten. Han ber USA om ikke bli dratt inn i det.

– Den amerikanske administrasjonen bør avstå fra å bli involvert i en krig som ikke er Amerikas krig, det er Netanyahus krig, sier Pezeshkian.

Han legger til at landet ikke har «noe problem» med å gjenoppta atomforhandlingene – gitt at tilliten kan gjenreises mellom USA og Iran.

– Vi har ingen problemer med å gjenoppta forhandlingene, men før det må jeg minne om at på grunn av overgrepene fra Israel, ikke bare mot mitt land, men i hele regionen, står vi nå overfor en krise, sier Pezeshkian.

Investor-flørt

Han stiller videre spørsmålet «hvordan kan vi stole på USA igjen?».

– Hvis vi går inn igjen i forhandlingene, hvordan kan vi vite sikkert at det israelske regimet ikke igjen vil få tillatelse til å angripe oss midt i samtalene? spør den iranske presidenten i intervjuet med tidligere Fox News-programleder Tucker Carlson.

I dagene før Trump beordret angrepene på Iran, advarte flere av presidentens mest fremtredende tilhengere ham mot å gå inn i krigen. Blant dem var Carlson, som anklaget Trump for å ha brutt sitt løfte om å holde USA unna flere kriger.

Senere mandag publiserte Pezeshkian en melding på X der han sa at Khamenei tror på amerikanske investeringer i Iran.

– I en samtale vi hadde med den øverste lederen, så uttrykte han tro på at amerikanske investorer kan komme til Iran, og det er ingen hindre for deres aktiviteter. Dessverre så er det Israel som ikke tillater fred i regionen, skriver Pezeskhian.

I den islamske republikken Iran er den folkevalgte presidenten regjeringssjef og har formelt den øverste utøvende makt. Men han har mindre makt enn den øverste lederen. Khamenei er statsoverhode, utnevnt på livstid og har siste ord sammen med de geistlige i det såkalte Vokterrådet.

