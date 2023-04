Det nye klasseskillet

Vi har verdens beste helsevesen her i Norge, sier vi. Likevel er vi vitner til en rask, langvarig eksplosjon i utbredelsen av private helseforsikringer.

På 15 år har antallet mer enn femdoblet seg, fra rundt 131.000 til 748.000 nordmenn med privat helseforsikring.

Det nærmer seg amerikanske tilstander når en pasient hos fastlegen blir stilt spørsmålet «Har du helseforsikring?», som nylig beskrevet i Dagsavisen.

Omfanget er størst i arbeidslivet, hvor hele 90 prosent av helseforsikringene er tegnet.

Trenden har også inntatt det offentlige. Den norske stat har direkte eierskap i 70 selskaper. 32 av disse opplyser at de har privat helseforsikring for sine ansatte, viser en gjennomgang gjort av Klassekampen.

Med dette kan nesten 50.000 mennesker snike i køene – i statens navn

Blant selskapene finner vi Avinor, Folketrygdfondet, Flytoget, Statskog og Statkraft – alle heleid av den norske stat. Dette begynner å ligne snikprivatisering i det offentlige.

For med dette kan nesten 50.000 mennesker, i statens navn, snike i køene.

Et forbud mot helseforsikringer i seg selv er neppe veien å gå. Spørsmålet er om bruken i det minste burde reguleres, når regningen sendes direkte til skattebetalerne.

Det er bekymringsverdig at flere og flere tror, eller mener, at disse helseforsikringene er nødvendige. Når statlig eide selskaper er blant dem som velger privat, sender det et sterkt – og ikke minst uheldig – signal ut til folket.

Et signal om at offentlige finansierte helsetjenester ikke er godt nok, verken for rikinger eller ansatte i offentlige selskaper.

[ Dagsavisen mener: Vi må få full fart på vindmøllene ]

Ikke minst sendes et signal om at noen trenger, og fortjener, å komme foran i køen. For den ubehagelige sannheten er at når noen flyttes lengre fram i køen, så havner noen andre lenger bak.

Professor i helseøkonomi og leder av Sykehusutvalget, Jon Magnussen, peker nettopp på kompetanseflukt fra det offentlige som den største trusselen. Vi er med andre ord på vei inn i en skummel spiral.

Helsa vår er kanskje det viktigste vi har. I hvert fall er helse den aller viktigste saken for velgerne før høstens lokalvalg, viser en fersk undersøkelse. Hvis vi skal kunne fortsette å si at vi har verdens beste helsevesen her i Norge, så må faktisk staten selv både tro, og satse, på dette helsevesenet.

Hvis ikke ender vi opp med et nytt klasseskille som vi ikke ønsker å se her i Norge. Hvor vi, i likhet med amerikanerne, er prisgitt vår arbeidsgiver for å få rask og god tilgang på helsehjelp.

[ Dagsavisen mener: Vi kan ikke tillate at de mest sårbare faller igjennom ]

[ Torbjørn Færøvik: Japan leter etter nye venner ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen