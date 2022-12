Høyres drosjekaos

Høsten for to år siden tvang Erna Solbergs regjering gjennom en liberalisering av taxinæringen. Frp hadde samferdselsministeren da planen ble lagt for å ribbe drosjenæringen for regler og krav om sunn forretningsmessig drift. Høyre bremset ikke. Ekstra ille var det at dette skjedde midt under pandemien da forholdene for næringen allerede var prekære.

Atter et eksempel på Høyre-regjeringens skjødesløse dereguleringsiver

Antallet løyver skøyt i været etter en reform som skulle komme kundene til gode. Bare i Oslo er det nå 5000 tillatelser i markedet. I kjølvannet kom også et utall apper, priser og selskapsstrukturer da man ikke lenger måtte være tilknyttet en drosjesentral. Uforutsigbarhet og dårligere kvalitet er dessverre blitt resultatet. Men det er også blitt betydelig høyere priser hvis man som før praier en drosje på gata.

En alles kamp mot alle i drosjemarkedet skulle tvinge prisene for forbrukerne ned. Dagsavisen og mange andre advarte mot konsekvensene for dem som har sitt daglige virke i næringen. De ville måtte bære kostnaden for billigere tur hjem fra byen. Flere drosjer må ubønnhørlig føre til at det blir mindre inntjening på hver av dem. Da må det kjøres flere timer for å få en lønn å leve av. Det lukter av sosial dumping. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har lovet å sette reformen i revers.

[ Dagsavisen mener: 1000 kroner til folk på sosialhjelp er for lite, og det kommer for sent. ]

Nå slår tidligere Skattekrim-sjef alarm. Til Dagens Næringsliv sier Jan Egil Kristiansen: «Bransjen er mye verre enn budbilbransjen. Det er cowboytilstander». I tiår har han jobbet med å holde taxibransjen ryddig. Nå mener han Skatteetaten forsømmer kontrollen av det han anser som en høyrisikobransje.

Solbergs forserte reform var dårlig forberedt, og utallet nye aktører med svake forutsetninger for å drive lovlig næringsvirksomhet i kombinasjon med manglende kontrollmekanismer har gitt stort rom for useriøse aktører. Den tidligere Skattekrim-sjefen mener manglende kontroller og oppfyllelse av taksameterplikten etter frislippet i 2020 er en invitasjon til unndragelser. Kristiansen frykter store beløp ikke inntektsføres eller også sluses ut av landet ved å omgå bruk av taksameter, altså drosjenes kassaapparat.

Liberaliseringen av drosjenæringen er atter et eksempel på Høyre-regjeringens skjødesløse dereguleringsiver. Dagens regjering må rydde opp og få på plass kontrollmekanismer for drosjenæringen. Viktig samfunnsinfrastruktur som drosjene er, kan ikke være lovløs.

[ Dagsavisen mener: Skolereformen som sviktet barna ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen