Regjeringens fikenblad

Vi har snakket om de som har aller minst i Norge denne adventstida. Mange ble tatt på senga av historiene om alle som sliter tungt økonomisk. Felles for mange av disse er at de har falt ut av arbeidslivet, av ulike årsaker.

Nivået på stønadene fra det offentlige er så lavt at pengene ikke strekker til for mange. Tallenes tale er sjokkerende: 115.000 barn vokser opp i familier med «vedvarende lavinntekt». Under 50 prosent av befolkningen er økonomisk trygge, i den forstand at de har kontroll på utgiftene, ifølge Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Hva skal vi med verdens rikeste stat om folket sulter?

Problemet forsterkes av dyrtida vi lever i. Alt blir dyrere, men stønadene fra det offentlige øker ikke.

Det er derfor en god nyhet at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen med SV har bestemt at mottakere av sosialhjelp skal få 1000 kroner ekstra før jul for å komme seg gjennom en historisk tøff desember. I tillegg kommer et ekstra bidrag på 1000 kroner per barn for denne gruppen.

Det er da noe, som det heter. Det er mer enn ingenting. Men det er også for lite, og det kommer altfor sent.

Til sammen setter regjeringen av 100 millioner kroner til dette formålet. Det er mye penger, men i et nasjonalbudsjett på over 1500 milliarder kroner, blir det småtteri.

Dette kommer på toppen av bevilgninger i statsbudsjettet på 3000 kroner ekstra i året til minstepensjonister og litt mer penger til andre grupper som får sitt livsopphold fra det offentlige. Felles for alle ekstrabevilgningene er at de er små, og at de blir spist opp av de økte prisene.

Regjeringen måtte bli dratt gjennom medienes gapestokk i ukevis før den fant de ekstra pengene til dem som trenger det. Ulike statsråder har skjøvet frykten for inflasjonen foran seg, mot bedre vitende. Fagfolk har slått fast at litt mer til dem som har minst slett ikke driver inflasjonen.

Det er uansett underordnet. For å stille spørsmålet på spissen: Hva skal vi med verdens rikeste stat om folket sulter?

Det skal ikke være slik i Norge at folk mangler penger til mat. Vi er mange som har trodd at dette var selve kjernen i sosialdemokratiet. Det er opp til regjeringen å overbevise oss om at vi ikke har tatt feil. Det bør komme mer til de som har lite i vinter.

