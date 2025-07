Von der Leyen: EU foretrekker avtale med USA – utsetter mottiltak

– Vi har alltid vært helt tydelig på at vi foretrekker en fremforhandlet løsning. Det har ikke endret seg, og vi kommer til å utnytte den tiden vi har nå fram til 1. august, sier von der Leyen søndag.

De siste månedene har både hun og andre EU-topper understreket ønsket om en avtale med Trump-administrasjonen. Men en avtale har altså latt vente på seg.

Lørdag smalt Trumps varslede EU-toll i bordet: 30 prosent. Høyere enn mange eksperter hadde ventet.

– USA har sendt oss et brev med tiltak som trer i kraft dersom vi ikke kommer fram til en forhandlet løsning, så vi kommer derfor også til å utvide suspensjonen på våre mottiltak fram til tidlig august, sier von der Leyen.

Vil ikke bruke «ess i ermet» ennå

– Samtidig fortsetter vi å forberede mottiltakene slik at vi er fullt forberedt, legger hun til.

EU har også et annet «ess i ermet», et nytt såkalt anti-tvangsinstrument (ACI), som ble vedtatt i 2023. Instrumentet gjør det mulig for EU ikke bare å gjengjelde toll, men også å legge restriksjoner på import og eksport.

Men det forblir nede i verktøykassen enn så lenge, sier kommisjonslederen.

– Anti-tvangsinstrumentet er skapt for ekstraordinære situasjoner, vi er ikke der ennå, sier hun.

– Finner oss ikke i alt

Tysklands finansminister Lars Klingbeil sier søndag at alle parter vil tape på en tollmur og tar til orde for en deeskalering i toll-krangelen.

– Ingen trenger nye trusler eller provokasjoner nå. Vi trenger heller at EU fortsetter de seriøse og målrettede forhandlingene med USA. Europa forblir samlet og besluttet: Vi ønsker en rettferdig avtale.

Men han kommer også med advarsler:

– Dersom man ikke lykkes med å fremforhandle en rettferdig løsning, er vi nødt til å beslutte avgjørende mottiltak for å kunne beskytte arbeidsplasser og bedrifter i Europa, sier Klingbeil.

– Hånden vår forblir utstrakt, men vi kommer ikke til å finne oss i alt, sier han.

– Selvskading

Trump truer med å legge på ekstra toll dersom EU svarer med mottiltak. Fram til 1. august gjelder fortsatt en tollpause for de fleste land, med en grunntoll på 10 prosent. Trump har oppfordret land og bedrifter til å flytte produksjon til USA for å unngå toll.

Flere eksperter tror EU kommer til å svare USA med samme mynt. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 mener at Trumps tolltiltak kan slå tilbake på USA selv:

– Dette rammer amerikanerne mest, mye mer enn andre. Vekstanslagene for USA har blitt betydelig nedjustert i år. Så dette er selvskading fra USAs side, sa han til NTB lørdag.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) advarer mot at USAs varslede toll på EU-varer kan få konsekvenser for norske bedrifter.

– Høy toll på varer fra EU til USA kan indirekte ramme norsk næringsliv, som er tett integrert i europeiske verdikjeder, sier næringsminister til NTB.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen kaller tollsatsen meningsløs og kortsiktig. Også han sier at EU står klar med mottiltak.

Lastebiler med varer på en terminal i Oakland i California. Noah Berger / AP / NTB