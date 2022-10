Vinn eller forsvinn

Det har ikke manglet på advarsler. Brasils president Jair Bolsonaro har sagt at «bare Gud kan fjerne meg fra makten». At han ikke stoler på landets valgsystem, og at han bare kan tape hvis motparten jukser.

Søndag skal velgerne i det største landet i Latin-Amerika bestemme om de vil gi Bolsonaro videre tillit, eller om det er sentrum-venstre kandidaten og tidligere president Lula da Silva som skal styre landet framover. «Lula» leder på meningsmålingene foran den andre valgomgangen, uten at det betyr at resultatet er gitt.

Alle som vil hegne om demokratiet bør håpe at «Lula» vinner på søndag

Bolsonaro gjorde det langt bedre enn meningsmålingene tydet på i første valgomgang. Det kan skje igjen. Valget er åpent, og Bolsonaro kan absolutt vinne. Marerittscenarioet er likevel et annet: At Lula vinner – og at Bolsonaro nekter å akseptere nederlaget.

Bolsonaro har i årevis, som sitt forbilde Donald Trump i USA, snakket om valgfusk og et valgsystem som ikke er til å stole på. Ingen valgsystem er perfekt, og det er ingen tvil om at korrupsjonen og manipulasjonen er et stort problem i Brasil på samme vis som i mange andre samfunn i Latin-Amerika. Bolsonaro snakker likevel usant om systemet.

Han har blitt dømt i det brasilianske rettssystemet til å trekke tilbake de verste løgnene. Det hindrer ham ikke i å undergrave det brasilianske demokratiet, som fortsatt er ungt og relativt sårbart.

Målet synes åpenbart: Å så nok tvil om systemet til å kunne hevde valgfusk i etterkant av et eventuelt valgnederlag. Ikke ulikt forbildet i USA, eller ledere i Russland, Ungarn, Tyrkia og India, for å nevne noen av de nye autokratene som fosser fram.

Det er dystre tider for demokratiet. Bare 6,4 prosent av oss, eller i underkant av ett av femten mennesker på jorda, lever i et fullverdig demokrati, ifølge det britiske tidsskriftet The Economist sin årlige demokratiindeks. Demokratiet svekkes i land etter land.

Valget i Brasil kan være en pekepinn på om denne utviklingen mot mer autokrati forsterkes, eller om verdens demokrater klarer å slå tilbake.

Alle som vil hegne om demokratiet bør håpe at «Lula» vinner på søndag. Og at det politiske systemet i Brasil er robust nok til å håndtere det som måtte komme i etterkant.

