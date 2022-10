Hevder hundrevis av russere kjemper på ukrainsk side: – Vi vil knuse Putins regime

– Vårt hovedmål er å få avsatt Putin.

Det sier en russisk soldat som kaller seg Caesar til det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek. Han representerer den militære enheten Legionen for russisk frihet, som består av russere som har meldt seg til tjeneste for Ukraina for å kjempe mot sitt eget fødeland.

Ifølge Caesar er det i dag flere hundre russere som kjemper på ukrainsk side etter at Russland invaderte Ukraina i februar. Han hevder også at så mange som 5000 russere har meldt seg frivillig til å kjempe for Ukraina etter Putins mobiliseringsordre tidligere i høst, og at disse nå går gjennom utvelgelsesprosesser.

Newsweek understreker at påstandene om antallet russiske soldater på ukrainsk side er vanskelig å verifisere. Ukrainske myndigheter har tidligere uttalt at Legionen for russisk frihet består av noen få hundre soldater.

Ny russisk revolusjon

Hovedmålet med de russiske styrkene på ukrainsk side er ikke bare å sørge for at Ukraina vinner krigen. De håper også at de kan være med å forme startskuddet for en ny russisk revolusjon.

– Når Ukraina har frigjort Donbas og Krym vil ikke det ukrainske forsvaret gå lengre, men vi vil dra hjem og frigjøre vårt hjemland. Vi vil knuse Putins regime, og starte et nytt og fritt Russland, sier Ceasar.

En ny russisk revolusjon er også et uttalt hovedmål for den russiske eksilpolitikeren IIia Ponomariov. Han satt i den russiske statsdumaen fra 2007-2014, og var blant annet den eneste i dumaen som stemte mot annekteringen av Krym i 2012. Han måtte seinere rømme fordi han risikerte fengelstraff for sitt politiske virke.

IIia Ponomariov satt tidligere i den russiske statsdumaen. I dag kjemper han på ukrainsk side i krigen mot Russland. (ANDREY SMIRNOV/Afp)

– Vi må forberede oss på voldelige og væpnede protester i Russland. Og jeg tror ikke det vil skje uten væpnet motstand. Derfor forbereder vi oss nå militært med russere i Ukraina som er klare til å gå inn i Russland på et avgjørende tidspunkt, har han tidligere uttalt.

Må være anonyme

Ponomariov er også mannen som, uten at det er dokumentert, har påstått at det finnes en hemmelig milits inne i Russland som står bak flere angrep og attentater, blant annet bombeangrepet mot ideologen og forfatteren Aleksandr Dugin. Bomben endte med å drepe hans datter.

Ifølge New York Times mener amerikansk etterretning at Ukraina sto bak attentatet.

Russiske statsmedier meldte i september, ifølge Newsweek, at russisk politi har ransaket husene til folk som mistenkes å være tilknyttet Legionen for russisk frihet.

– Derfor må alle om kjemper med oss være anonyme og ikke avsløre verken hvordan de ser ut eller hva de heter, sier Caesar.

