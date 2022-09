Ikke-beklagelsen til Saers

Onsdag kveld ble det klart at hovedstadens fremste politiske skikkelse har sendt et brev til Clemens Saers der hun beklager volden han ble utsatt for og for måten kommunen som arbeidsgiver har behandlet han på etter overfallet i klasserommet.

Det er bra, Borgen. Men hvor lang tid tar det å formulere og sende et brev?

Verken byrådsleder Johansen eller ordfører Borgen kan være bekjent av denne prosessen.

I april i år vedtok Oslo bystyre at Saers skulle få en erstatning på 350.000 kroner og en formell unnskyldning. Det tok fem måneder. Beklagelser er lite troverdige og oppleves mindre verdifulle hvis de må purres på og etterspørres via mediene. En siste mulighet for Borgen og byrådet til å rette opp inntrykket av en lang, vond og vanskelig sak er på mange måter spolert. En beklagelse er blitt en ikke-beklagelse, et avtvunget pliktløp fra byens topper.

Bystyret lovet Saers anstendighet. Men uanstendigheten fikk fortsette i ytterligere fem måneder. Beklagelsen er knapt til å tro på, den framstår ganske enkelt som lite oppriktig, og kom altså ikke uoppfordret, men etter atter en runde med medialt påtrykk. Å stå opp for arbeidsfolk burde vært en standardøvelse for Raymond Johansens (Ap) byråd. Men hans folk virker å ha motsatt seg bystyrets instruks. Så lenge som mulig. Unnskyld virker å være det vanskeligste ordet.

Heller ikke de 350.000 kronene Saers ble tilkjent i april, er blitt utbetalt. 1. september skrev Nettavisen om den manglende utbetalingen. Til avisa hevdet kommunen at «erstatningen til Saers vil bli utbetalt i løpet av kort tid». Da Dagsavisen denne uka, altså tre uker senere, etterlyste pengene, svarte Utdanningsetaten at de fikk i oppdrag å utbetale beløpet 1. september og at de skal gjøre det «snart». Fredag var det stadig ingen penger på Saers’ konto.

Beklagelsen og pengene burde vært et verdig punktum for en sak som har fått pågå for lenge. Det ble det ikke. Saers har vunnet, den lille mannen har tvunget store Oslo kommune i kne. Men det kommunale systemet har strittet imot, selv etter at bystyret har fattet vedtak.

