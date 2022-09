Vindkraft i medvind

Energiminister Terje Aasland (Ap) er tydelig på hva som er løsningen på strømpriskrisen: Vi trenger først og fremst mer kraft. For å bygge ut mer kraft og dermed oppnå en bedre kraftbalanse, kommer vi ikke utenom vindkraft på land. Regjeringen får nå støtte i befolkningen når den legger nye planer for å bygge ut flere vindmølleparker.

Ferske tall fra Cicero senter for klimaforskning viser at 39 prosent nå sier ja til mer vindkraft på land, mens 34 prosent sier nei. Det er oppløftende.

Selv i en prekær energisituasjon må regjeringen få folk og lokalpolitikere med seg

Det er ikke overveldende tall til fordel for mer kraftutbygging, men det er et signal om at mange har tatt kraftkrisen innover seg. For bare et år siden ønsket 33 prosent av befolkningen å bygge ut mer vindkraft på land.

Storstilte utbyggingsplaner under den forrige regjeringen ble møtt av så sterk folkelig motstand at utbyggingen helt stoppet opp. I 2019 satte regjeringen Solberg all konsesjonsbehandling av vindkraft på land på vent. Staten ble også dømt i Høyesterett for å ha bygd ut vindkraft på Fosen i Trøndelag i strid med rettighetene til reindriftssamer.

De politiske signalene fra regjeringen om videre utbygging viser at man har lært av tidligere feil. Under Erna Solbergs regjeringstid opplevde mange at de ble overkjørt i den politiske prosessen. Dessuten reagerte mange på at altfor lite av inntektene fra vindkraften ble igjen lokalt.

Nå heter det fra regjeringshold at kommuner som stiller areal til disposisjon for samfunnsnyttig energiproduksjon, bør belønnes bedre, og få mer medbestemmelsesrett. Hva det innebærer konkret, utreder regjeringen i disse dager. Signalet er i alle fall at kommuner og innbyggere skal kompenseres for tapet av natur, slik tradisjonen har vært i Norge siden vannkraftutbyggingen tok til for mer enn hundre år siden.

Statsråd Aasland oppsummerer forskjellen på sin tilnærming og forgjengeren Tina Brus (H) slik: «Kommunene er premissleverandør her, og det er det som er utfordringen, og som Tina Bru bommet på. Hun fikk hele Kommune-Norge mot seg. Jeg vil heller ha de med meg».

Det er et klokt og riktig instinkt. Selv i en prekær energisituasjon må regjeringen få folk og lokalpolitikere med seg på de store naturinngrepene vindkraft på land innebærer. Det kan se ut som om den er i ferd med å lykkes med akkurat det.

