I går sendte regjeringen et historisk lovforslag ut på høring. Forslaget vil sikre sjøfolk norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Dermed kan en langvarig kamp krones med suksess.

I dag er bare ett av fire skip som seiler mer enn ti dager i Norge, oppført i skipsregisteret med norske lønns- og arbeidsvilkår. Lovforslaget slår fast at skip som seiler mellom norske havner, skal være underlagt krav om norske vilkår. Dette gjelder også dagscruise eller lignende typer skipsfart som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn. Skip som opererer i internasjonal fart vil ikke omfattes av forslaget.

Det er grunn til å rose regjeringen for dette initiativet

«Loven vil forsterke Norges posisjon som sjøfartsnasjon og hindre sosial dumping. Norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på lønn på hjemmebane», sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK. Så enkelt kan det sies. Men veien fram mot regjeringens forslag, har vært lang og kronglete.

[ Pårørende skal ikke være soldater som kjemper mot velferdsstaten ]

Allerede i 2008 reiste Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), Norges Sjømannsforbund (NSF) og Det Norske Maskinistforbund kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår. Rederne, et flertall av de borgerlige partiene og EØS-avtalen har stått i veien for kravet. Etter mange runder, ble et lovforslag utformet i 2020. Da ville den rødgrønne opposisjonen vedta loven i Stortinget. Fremskrittspartiet fikk i stedet flertall for å sette ned Holmefjord-utvalget, som skulle utrede saken. Utvalget kom med sin innstilling i fjor.

Det er dette arbeidet regjeringens lovforslag nå baserer seg på. Det er fortsatt skjær i sjøen: Rederiforbundet er fortsatt skeptisk, og EØS-avtalen kan stå i veien. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) føler seg likevel trygg på at reglene ikke møter motstand i Brussel. «Vår vurdering er at vi har utformet loven i tråd med de internasjonale forpliktelsene som Norge har», sier han til NRK.

[ Dagsavisen mener: En skjebnetid for Oslo-trafikken ]

Det er grunn til å rose regjeringen for dette initiativet. Om forslaget går gjennom i Stortinget til høsten, noe venstresidens store flertall gir grunn til å anta, vil et hull i det regulerte norske arbeidsmarkedet tettes.

Senterpartiets parlamentariske nestleder, Geir Pollestad, har jobbet lenge med saken. Hans oppsummering av viktigheten av lovforslaget sier i grunnen det som skal sies: «I Norge har vi norske lønns- og arbeidsvilkår på land. Det er ingen grunn til at det skal være annerledes til sjøs».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen