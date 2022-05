Skjebnetid for Oslo-trafikken

Framtiden til transporten i hovedstadsområdet, både til hjuls og på skinner, står foran avgjørende uker. De politiske beslutningene som fattes før sommeren, vil påvirke utviklingen av Oslo og nærområdene i overskuelig framtid. På godt – eller veldig vondt.

Stans byggingen av E18 vestover. Og la Fornebubanen leve

Det er store kostnadsoverskridelser på Fornebubanen, en forlengelse av T-banenettet i Oslo vestover mot Fornebu. Der bygges det boliger for 25.000 mennesker, og minst like mange arbeidsplasser. Byggingen av banen er i gang. Men nå er framtiden uviss.

Fornebubanen er en del av Oslopakke 3, et samarbeid mellom Oslo, Viken og staten. De økte kostnadene i prosjektet, senest 4,5 milliarder kroner, skal blant annet dekkes inn av 40 prosent høyere bompengesatser i Oslo, heter det i avtalen. Flere partier drar nå i nødbremsen. Det er forståelig. Det er nødvendig å stanse kostnadseksplosjonen i offentlige byggeprosjekt.

Det er likevel dypt beklagelig om arbeidet med Fornebubanen stanses. Prosjektet har allerede kostet flere milliarder kroner. Mer alvorlig er likevel konsekvensene av en byggestans på sikt.

Det vil bety flere biler på veien, og dessuten at hele Oslopakke 3 er i det blå. Da er også nytt signalanlegg og nødvendig vedlikehold av eksisterende infrastruktur i fare. Det betyr et dårligere kollektivtilbud i hovedstadsområdet – i en tid der Norge har forpliktet seg til store klimakutt.

Samtidig som Fornebubanen diskuteres, går byggingen av E18 fra Oslo mot Bærum sin gang, langs den samme traseen som den planlagte banen. Til tross for at det politiske flertallet i Oslo er imot byggingen.

En ny motorvei vil åpenbart øke biltrafikken inn til Oslo. Og den blir dyr. De høyeste anslagene har vært oppe i 60 milliarder kroner – før den voldsomme veksten i byggekostnader den siste tiden. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) avviser likevel at E18 kan nedskaleres. Prosjektet allerede er jo påbegynt.

Da minner vi om følgende: Det samme er altså tilfelle med Fornebubanen.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen stiller et godt spørsmål i Aftenposten: «Skal Stortinget betale for en motorvei som ble presset gjennom mot Oslos vilje, mens de er helt avvisende til å betale for de økte kostnadene vi har fått på Fornebu»? Det er ikke lett å se at dette er en politikk for framtiden.

Senterpartiet i Oslo gikk i helga imot Fornebubanen. Nå venter vi på hvor SV, Rødt og Ap vil falle ned i dette avgjørende spørsmålet. Vi står foran en skjebnetid for trafikken i Oslo og omegn. Vi enige i at det må spares penger, og har således et enkelt forslag:

Tenk nytt om byggingen av E18. Og la Fornebubanen leve.

