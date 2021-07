Drosjer på ville veier

Frislippet av drosjer vil bli stoppet dersom de rødgrønne vinner regjeringsmakten til høsten. Da blir taxireformen i tilfelle reversert. Det lover Ap, Sp og SV. De første innstrammingene vil komme før jul, skal vi tro Arbeiderpartiets plan for de første hundre dagene. Ap vil også starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Drosjesjåfører i hele landet fikk det svært så tøft da landet stengte ned for å få kontroll på koronapandemien. I tillegg kom regjeringens taxireform, som trådte i kraft i november 2020. Denne liberaliseringen innebærer at det er nærmest fritt fram å starte som drosjesjåfør.

Frislippet i taxinæringen har fått negative følger både for drosjesjåfører og kunder.

Det er ikke lenger noen grense for antall løyver i hvert fylke. Alle som oppfyller visse vilkår, får drosjeløyve. Drosjene trenger heller ikke være tilknyttet en sentral. Dermed kan selvstendig næringsdrivende sjåfører ta oppdrag via selskaper som Uber. Men fylkeskommunene kan tildele enerett i kommuner hvor markedet selv ikke gir godt nok tilbud. Frislippet er derfor størst problem i de store byene.

Det vil selvsagt ta noe tid å lage en ny lov for drosjenæringen, men stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) lover å endre forskrifter med en gang de rødgrønne har inntatt regjeringskontorene. Da kan det stilles krav om uniformering og drosjelys på taket. Vi bør i det minste vite om vi setter oss inn i en taxi eller en vanlig bil.

Flere drosjer fører naturlig nok til at det blir mindre inntjening på hver av dem. Da må det kjøres flere timer for å få en lønn å leve av. En rødgrønn regjering bør spille på lag med Norges Taxiforbund for å skape en framtidsrettet drosjenæring.

Men det vil ikke være enkelt å få til en full reversering av reformen. Løyver som er gitt kan ikke tilbakekalles. Det blir som å få majonesen tilbake på tuben. Strengere kontrolltiltak enn de som nå gjelder er en vei å gå. Samtidig må den godt etablerte delen av taxinæringen henge med i tiden. Nye teknologiske løsninger åpner for bedre tilbud, noe både drosjesjåfører og kunder bør være tjent med. Alt var ikke bedre før.

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) mener det er for tidlig å vurdere virkningene av reformen, blant annet fordi koronapandemien midlertidig har redusert drosjebehovet. Hun anklager derfor de rødgrønne for å ha bestemt seg på forhånd. Men man behøver ikke å være rakettforsker for allerede nå å se at drosjene er på ville veier. Regjeringen gjorde vondt verre da frislippet kom på toppen av pandemien. Utsettelse var ikke aktuelt. Det hadde gått prestisje i saken.

