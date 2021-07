Bedre med ventestøtte

Ordningen med kontantstøtte til ettåringer blir tema i valgkampen. Et bredt politisk flertall på vil erstatte kontantstøtten med en ventestøtte i påvente av barnehageplass. Men både Sp og KrF setter mye inn på å beholde kontantstøtten. Hvis det blir rødgrønn seier ved høstens valg, vil Sp få en nøkkelrolle. Det samme gjelder for KrF dersom Erna Solberg får flertall for å fortsette som statsminister.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen og Senterpartiets Kjersti Toppe har havnet i heftig krangel om kontantstøtten. Trettebergstuen garanterer at ordningen forsvinner med Ap i regjering. Sp-talskvinnen karakteriserer dette som respektløst overfor Senterpartiet.

Kontantstøtten har langt på vei blitt en ventestøtte for mange.

Toppe poengterer at Trettebergstuen ikke kan garantere på vegne av Sp med mindre hun stiller et ultimatum. Dermed modererer Trettebergstuen seg med å si at saken blir «viktig for Ap». Hun kan «virkelig ikke forstå» at Sp vil bruke 1,9 milliarder kroner på en ordning som har negative konsekvenser for samfunnet.

Det er høyst forståelig at Toppe blir irritert når Trettebergstuen gjør opp regning uten vert. Senterpartiet vil ikke gi seg uten sverdslag, og partiet vil i alle fall ikke ofre kampsaker før valget. Her gjelder det å ha så mange gode kort på hånda som mulig – først overfor velgerne og så i forhandlingene etter valget.

Kontantstøtten ble innført under Kjell Magne Bondeviks første regjering i 1998. Ordningen gjaldt for både ett- og toåringer, men i 2012 strammet Jens Stoltenbergs regjering inn slik at den nå bare gjelder for ettåringer. Under Erna Solberg ble støtten kraftig hevet og utgjør nå 7.500 kroner i måneden. Vilkåret er at barnet ikke går i barnehage.

Tilhengerne av kontantstøtte argumenterer med at barnefamiliene skal ha valgfrihet. Motstanderne vektlegger at ordningen bidrar til dårligere integrering av innvandrere. Det er et faktum at en stor andel av dem som benytter ordningen har innvandrerbakgrunn. Kontantstøtten også dårlig for likestillingen i samfunnet, for det er i hovedsak kvinner som er hjemme med ettåringene.

Kontantstøtten har langt på vei blitt en ventestøtte for mange. En Nav-rapport forteller oss nemlig at det er et flertall som benytter kontantstøtten i vårhalvåret. Om dette er en ønsket venting på barnehageplass eller ikke, sier rapporten ikke noe om. Men tallenes tale er likevel klar. For de fleste fungerer kontantstøtten nå som en stønad i påvente av barnehageplass. Det gjelder særlig mødre som var yrkesaktive før fødsel. Da er svaret i denne omgang en reell ventestøtte.

Det er på høy tid å fjerne kontantstøtten. Vi har ventet lenge nok.

