Påskeferie i år også

Det er fjorten dager til påske. En tredje smittebølge er i ferd med å bygge seg opp. Smittetallene stiger over store deler av landet.

Regjeringen gir likevel allerede nå grønt lys for å kunne dra på hytte eller på hotell. Strenge smitteverntiltak i vinterferien virket positivt. Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie ta derfor sjansen på å sende folk til fjells med omtrent de samme formaningene og forbudene som i vinterferien. Det må være god avstand mellom folk i skianleggene. Fester med mange i hytta er forbudt. De samme strenge regler som gjelder i Oslo for eksempel, gjelder også på fjellet. Det er ikke lov å reise fra skjenkeforbud til restauranter med skjenkerett.

Et forbud ville ha vært forferdelig. —

Påskeferien må avvikles her i landet. Utenlandsferien kan utsettes til en annen gang. Hvis man reiser til utlandet, må man på karantenehotell ved hjemkomst. Dette kan vi leve med. Verre er det for alle utenlandsstudentene som hadde tenkt seg hjem til påske. En digital påskeferie er ikke noe å glede seg til. Studentene og andre nordmenn som sitter fast i utlandet, må heller se fram til sommerferien. Da må det ha blitt lov å besøke gamlelandet på en normal måte.

I år som i fjor blir det en annerledes påskeferie. Men tross alt blir det tillatt med ferie. Et forbud ville ha vært forferdelig. Det er usikkert om befolkningen hadde tålt det. Folk trenger et pusterom fra den grå hverdagen. Det er ikke sikkert at befolkningen hadde respektert et påbud fra regjeringen om å sløyfe påskeutfarten til fjells.

En avlysning av påskeferien ville ha vært et kraftig signal om at koronasituasjonen er ute av kontroll. Folk ville ha begynt å tvile på helsetoppenes ord om at vi er i den siste motbakken. Vi tror for vår del at alle voksne vil være vaksinert til sommeren. Forsinkelsen med AstraZeneca-vaksinen blir tatt igjen. Det er temmelig sikkert at det er en like ufarlig vaksine som de andre vi kjenner.

Beholder vi roen og overholder smittevernreglene kan vi dra på påskeferie med god samvittighet. Det vil gjøre godt for mange.

[ – Ja, koronavaksinen er halal ]