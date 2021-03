– Ja, koronavaksinen er halal, sier Fadumo

På Voksenopplæringen i Drammen er Fadumo Abdi og Sagal Sharif i full gang med å spre informasjon om koronavaksinen.

Til vanlig jobber de i helsevesenet i Drammen, men på fritiden har de valgt å være helseambassadører for Drammen Sanitetsforening. Prosjektet ble startet i høst, og består av åtte innvandrerkvinner som skal gi familier koronainformasjon på sitt eget morsmål. Frem til nå har helseambassadørene bidratt til å gi koronainformasjon på tyrkisk, somali, tigrinja, arabisk, kurdisk kurmanji, krio, polsk og farsi.

– Det er her du treffer mange av dem som er i ferd med å lære seg norsk og som trenger å høre informasjon på morsmålet sitt, forteller Sagal.

Med seg har de esker med munnbind og Antibac, som skal deles ut til de som har møtt opp.

Drammen Sanitetsforeningen jobber nå med å spre kunnskap om koronavaksinen på forskjellige språk. (Foto: Hina Aslam)

Ble en suksess

Helseambassadørene ble en realitet etter at regjeringen fikk kritikk for manglende informasjon om koronaviruset til innvandrere. Dette erkjente regjeringen, og delte ut midler til ulike organisasjoner for å få hjelp til å nå innvandrerbefolkningen.

– I begynnelsen var det mye smitte i det somaliske miljøet. De fleste somaliere har store familier og bor trangt, i tillegg til det er vi veldig sosiale mennesker og liker å klemme hverandre, innrømmer Fadumo, som før dette også jobbet aktivt med å oppsøke eldre somaliere for å opplyse dem om viruset.

Helseambassadør Segal Sharif forteller at informasjon om korona nå er bedre tilgjengelig for personer med somalisk bakgrunn.

– Etter hvert skjønte man alvoret i miljøet, og det oppsøkende arbeidet som vi i Helseambassadørene driver med virket! forteller Sagal.

Fadumo Abdi og Sagal Sharif jobber i helsevesenet, og er helseambassadører for Drammen Sanitetsforening. (Foto: Hina Aslam)

Informerer om vaksinen

Nå som det somaliske miljøet har fått tilstrekkelig informasjon om viruset er det informasjon om koronavaksine Helseambassadørene jobber med å få ut.

– En ambassadør kan nå ut til mange familier. Helseambassadørene skal ikke fortelle folk hva de skal – eller ikke skal – gjøre. De skal informere nøytralt om tiltak og smittevern, forteller Fadumo.

Men den store jobben for dem begge er å avkrefte rykter om koronavaksinen. Fadumo forteller at det er en del rykter om vaksinen i miljøet som må bort. Mange lurer om vaksinen er halal, eller om man blir steril av den.

– Men det er helt naturlig og bra å være skeptisk. Det er jo første gang vi bruker en slik vaksine, sier Fadumo.

Mariama Dafae Mariama Dafae, prosjektmedarbeider hos Drammen sanitetsforening. (Hina Aslam)

Utvides

Mariama Dafae (23) fra Drammen jobber som prosjektmedarbeider hos Drammen sanitetsforening. Ettersom prosjektet har vært en suksess i Drammen, følger andre sanitetsforeninger i landet etter.

– Dette er noe vi er veldig stolte av. Det er utrolig viktig å nå innvandrere som ikke nødvendigvis får med seg informasjonen som gis i norske medier, sier hun.

Detaljene rundt hvilke byer prosjektet skal videreføres til er ikke spikra ennå, men Sanitetsforeningen kaller det mellomstore byer.

