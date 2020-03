Torsdag ble han utlevert til Italia, hvor han er dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging. Mullaen har riktignok anket dommen, men norske domstoler har likevel gitt klarsignal for utlevering til Italia. Nå vil han være i italiensk varetekt inntil ankeprosessen i Italia er over og det foreligger en endelig dom.

Post fra Sylvi Listhaug (Frp) sin Instagram-konto.

Krekar-saken har vært en gjenganger i norske rettssaler helt siden han i 2003 ble pågrepet. Kurderen fra Nord-Irak ble da varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet. Utvisningen kom som en følge av en instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg. Utfordringen var bare at Krekar ikke kan sendes tilbake til Irak hvor tortur og henrettelse truer.

Med bakgrunn i internasjonale konvensjoner kan ikke Norge sende et menneske til et slikt land. Det er et prinsipp som Norge forbilledlig setter høyt. Rett før jul i 2012 ble mulla Krekar dømt til to år og ti måneders fengsel for alvorlige drapstrusler mot statsminister Erna Solberg. Han ble samtidig frikjent for oppfordring til terrorhandlinger.

Advokat Brynjar Meling karakteriserer Krekar-saken som et justismord, og han er ikke ferdig med saken. Meling har anført at rettssaken i Italia ble ført uten Krekar til stede. Utleveringen til Italia fører paradoksalt nok til at Krekar vil ha mulighet til selv å underbygge sitt forsvar ved tilstedeværelse i ankesaken.

Mulla Krekar har fått prøve saken sin i mange runder, og utleveringen til Italia ble i realiteten juridisk velsignet da Høyesterett forkastet Krekars anke 14. februar i år. Knapt noen har fått så grundig behandling i norsk rett. Melings kritikk har gått på at prosessen har vært politisk styrt. Det er en alvorlig anklage mot norsk rettsvesen som jo skal være uavhengig av politiske myndigheter.

Problemet er bare at Fremskrittspartiet i årevis har forsøkt å slå politisk mynt på Krekar-saken. Frp-leder Siv Jensen lovet at Krekar skulle være ute av landet så fort Frp kom inn i regjeringskontorene. Det viste seg å være lettere sagt enn gjort, selv med sju justisministere fra Frp på like mange år. Når nå Frp er ute av regjering, er plutselig Krekar ute av landet.

Justisminister Monica Mæland (H) kom med nyheten torsdag. Hun var nøktern og saklig, mens to tidligere justisministere fra Frp hadde invitert til kakefest for virkelig å feire at Krekar var ute av landet. I iveren etter billig politisk markering, med NRK på slep, ble prinsippet om maktfordeling mellom regjeringen, Stortinget og domstolene plutselig glemt. Advokat Brynjar Meling fikk «beviset», som han burde ha vært foruten, servert på sølvfat. Sylvi Listhaug og Jøran Kallmyr bør ha vond smak i munnen.