Gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene i desember viser at et stortingsvalg i dag ville ha gitt et solid rødgrønt flertall. En regjering av Ap, Sp og SV ville ha fått 91 mandater, går det fram av beregninger fra Poll of polls. 85 mandater er nok til flertall.

Det er Senterpartiets kraftige framgang i hele år som sikrer den rødgrønne seieren. I januar hadde Sp et snitt på 16,9 prosent. I desember er gjennomsnittet av målingene 21 prosent. Dette gjør Trygve Slagsvold Vedum til årets suverene vinner på meningsmålingene.

Les også: Dødt løp mellom Ap og Sp

Ap er årets store taper. I januar hadde Ap en oppslutning på 25,5 prosent. I desember er den 21,2 prosent. Med et slikt valgresultat ville partiet fått 39 stortingsrepresentanter, det samme som Senterpartiet.

Hvis Aps og Sps grupper i Stortinget blir like store, kommer diskusjonen om hvem som skal være statsminister av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Sp-folk vil peke på Vedum. Der er naturlig at valgets store vinner blir statsminister.

Ap-folk vil holde fast ved Støre. Han har mest erfaring og han vil være den beste til å holde den rødgrønne flokken samlet.

Hvis Sp blir større enn Ap, blir det vanskelig å argumentere for Støre. Skulle Ap bli største parti, er saken avgjort. Da blir Jonas Gahr Støre statsminister.

SV vil ha et ord med i laget. Audun Lysbakken har tenkt seg en plass i regjeringen. Støre er åpen for det, men Trygve Slagsvold Vedum stritter imot. Han vil ha en regjering av Ap og Sp.

Det kan jo hende at en slik regjering vil få flertall, men foreløpig er det et stykke igjen. I desember får Ap og Sp til sammen 78 mandater. De vil trenge hjelp fra SV for å danne regjering.

Les også: «Regjeringen gir aktivt penger til en blogg som lar seg bli krenka av pepperkaker»

SV har hatt et godt år. Partiet gikk inn i 2020 med 7,2 prosent i oppslutning. Det går ut av året med 7,5 prosent. Konkurrenten til venstre sliter med å holde seg over sperregrensen. I januar var oppslutningen om Rødt 4,6 prosent. I desember er den 4,1 prosent.

MDG har falt ett prosentpoeng i løpet av året. I januar var oppslutningen 5,1 prosent. I desember er den 4,1 prosent. Samlet sett har den rødgrønne opposisjonen et solid flertall på 105 mandater.

På den borgerlige siden ser det mørkt ut. Høyre har riktig nok gått litt fram fra 20,5 prosent i januar til 22,3 prosent i desember. Den sterke oppgangen i våres er avløst av tilbakegang i høst. Folk er åpenbart ikke like fornøyd med regjeringens håndtering av epidemien.

KrF og Venstre har plassert seg under sperregrensen. KrF har 3,4 prosent og Venstre 3,3 prosent i desember.

Les også: – Jeg har ikke vist fram den beste siden av verken meg selv eller Ap

Statsminister Erna Solberg blir ikke gjenvalgt slik det nå ser ut. Hun får ikke mye drahjelp fra Frp. Siv Jensens utmarsj fra regjeringen i januar har ikke gitt partiet flere velgere. I januar hadde Frp 12,8 prosent. I desember er oppslutningen 11 prosent.

Partiet er på vei inn i valgåret med synkende oppslutning og et voldsomt internt oppgjør i Oslo. Det lover ikke godt for valget.