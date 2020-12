2020 har vært et tøft år for oss alle. Mens de fleste gleder seg til å kunne erstatte grå hverdag med ferie og høytid, er det likevel noen som aldri hviler. For Human Rights Service ser ikke engler dale ned i skjul – de ser som vanlig spøkelser på høylys dag.

Når Stavanger åpna sin pepperkakeby for en tid tilbake, fantes det nemlig pepperkakehus formet som en moské. Da ringte alarmklokkene i HRS sine lokaler.

Den samme bloggen har tidligere spredt en hjemmelaget konspirasjonsteori om at muslimer ikke bruker håndsprit av religiøse årsaker, som er bare tull. Eller som oppfordret leserne sine til å gå ut og ta bilder av tilfeldige muslimer for å «dokumentere vår samtid» der «islam dominerer mer og mer».

Men denne bloggen som lar seg krenke av pepperkaker er ikke en hvilken som helst blogg. Den er faktisk en post på statsbudsjettet. Erna Solbergs regjering har lagt frem planer mot diskriminering og hat, og brukt mang en festtale til å adressere netthets, hatprat og diskriminering.

Det er bare så trist at dette overskygges av at de fortsetter å finansiere Norges største hatblogg. Og at viljen til å stryke Frp med hårene er så stor at den trumfer både fornuft og anstendighet.

Det finnes enkeltrepresentanter fra Høyre og Venstre som har sagt at de er ukomfortable med å gi penger til HRS, men som likevel ender opp med å stemme for bevilgningen i Stortinget. Nå har altså deres egen regjering – en regjering Frp ikke en gang er en del av – like gjerne lagt pengene inn i sitt eget budsjettforslag.

Årsaken er jo åpenbar: Uten å gi Frp det de peker på, er det ikke noe parlamentarisk grunnlag for regjeringen. Veien til makt går gjennom Frp, og veien til Frps hjerte, den går åpenbart gjennom en hatblogg som blir krenka av pepperkaker.

Erna Solberg og regjeringa har gjort seg avhengig av et stadig mer radikalisert FrP. I det siste radikaliseringa gått så langt at FrP-ledelsen har lagt ned et helt fylkeslag.

Denne avhengigheten er jo trist for Høyre, Venstre og KrF. Men det er enda tristere for dem som rammes av retorikken HRS legger opp til.

Det er på tide å stoppe finansieringen av en blogg som polariserer, splitter og nører opp under noen av de mørkeste kreftene i landet. Ap vil heller bruke disse pengene på å støtte noen som bekjemper hat. I vårt alternative statsbudsjett går Ap inn for å kutte bevilgningen til Human Rights Services og bruke pengene på arbeid mot hatkriminalitet.

Midler til inkludering burde gå til de som bidrar til inkludering. Vi synes det er et godt alternativ å heller bruke disse pengene på noen som arbeider mot hatkriminalitet og ikke har en politisk agenda. Rosa kompetanse justis er et tilbud fra Foreningen FRI, og skaper oppmerksomhet om innsatsen som må gjøres mot hatkriminalitet, ved å tilby verktøy som ansatte i justissektoren og Politiet kan benytte seg av. Politiet trenger verktøyene for å gjenkjenne om noe er hatkriminalitet.

Vi ser at dette har fungert i Oslo, der politiet har satset på dette. Flere saker på bordet, og flere blir dømt.

Hege Storhaug må gjerne fyre seg opp over pepperkaker, og Frp må gjerne mene at det er et viktig bidrag i den offentlige debatten. Men dine og mine skattepenger bør gå til andre formål