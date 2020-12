Dødt løp mellom Ap og Sp

Av Kristian Skårdalsmo / NTB

Det er ikke bare på enkeltmålinger Senterpartiet nå kan gjøre krav på å bli tatt på alvor som ett av landets tre største partier:

* På et gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger fra nettstedet Poll of polls får Senterpartiet støtte fra 21 prosent av velgerne. Sp er over 20 prosent på seks av sju målinger.

* Arbeiderpartiet er hårfint større i desember med en oppslutning på 21,2 prosent.

* Høyre beholder for niende måned på grad posisjonen som landets største parti, med støtte fra 22,3 prosent av velgerne.

Statsministerspørsmål

Oppslutningen om de to store partiene i rødgrønn leir betyr at begge ville fått 39 mandater på Stortinget om dette var valgresultatet.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre kan derfor vente seg nye spørsmål om hvem som faktisk blir statsminister hvis det blir rødgrønt flertall i valget til høsten.

Samtidig er Vedums fremgang så sterk at Ap og Sp med totalt 78 mandater ikke er så veldig langt unna flertall alene.

En så stor samlet oppslutning gir dem dessuten flere valgmuligheter for samarbeid, i og med at de kan danne flertall med enten SV, Rødt eller Miljøpartiet De Grønne.

Sperregrensen truer MDG og Rødt

SV holder seg stabilt på 7,5 prosents oppslutning i desember. Med SV på laget vil Sp og Ap ha støtte fra 91 mandater. Flertall krever som kjent 85 representanter på Stortinget.

Samtidig får både Rødt og MDG 4,1 prosents oppslutning og sju mandater hver. Men tendensen er ikke betryggende for de to minste partiene som vil bli kvitt det borgerlige styret etter valget.

MDG har ikke opplevd så lav oppslutning som i desember siden april i fjor. Også for Rødt er oppslutningen i julemåneden blant de svakeste i år.

Borgerlig motvind

De fire partiene på borgerlig side ville fått 64 mandater på Stortinget om desembersnittet var valgresultatet. Tallene viser at flertallet ikke ville vært innen rekkevidde selv om både Venstre og KrF hadde karet seg over sperregrensen på 4 prosent.

De to minste regjeringspartiene ligger i desember stabilt på en oppslutning som ville redusert deres stortingsgrupper til to representanter hver. KrF får støtte fra 3,4 prosent av de spurte, mens Venstre får 3,3 prosents oppslutning.

Det er i tråd med tall de to partiene har opplevd gjennom hele 2020.

Også statsminister Erna Solbergs Høyre faller tilbake i desember, selv om partiet beholder posisjonen som landets største. 23,2 prosents oppslutning i november er blitt til 22,3 prosent i desember.

Fremskrittspartiet faller 1,1 prosentpoeng, fra 12,1 til 11 prosent.

